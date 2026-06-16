    Od nahnevaného Krejčího po údajné neonacistické gesto. Čo priniesli prvé dni na MS? (podcast Spoza piva) 

    Ladislav Krejčí počas zápasu Česko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026.
    Ladislav Krejčí počas zápasu Česko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Biroš, Timotej Gašper|16. jún 2026 o 17:40
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    Vitajte pri epizóde s číslom 165.

    Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

    Svetový šampionát má za sebou prvé dni, ktoré už podľa očakávaní priniesli niekoľko zaujímavých, virálnych aj kontroverzných momentov. 

    V najnovšej epizóde Spoza piva riešime všetko vrátane zápasov, ktoré obehli svet. Samo podcenil USA, Timo si sype popol na hlavu za favorizovanie Turecka, ale prvý zápas turnaj nerobí. 

    Hodnotíme zápas Česka, Holandska proti Japonsku či Nemecka proti Curacau.

    Zaujali nás momenty, ktoré sa hneď stali virálnymi. Či už marketing Levisu, marketing kanadských aerolínií až horšie momenty ako reakcia Viniho voči novinárom či údajné gesto od austrálskeho rozhodcu, ktorý mal na starosť VAR. 

    Rozoberáme tiež nové pravidlá, ceny lístkov či občerstvovacie pauzy počas zápasov. Máš niečo, čo ťa na MS zatiaľ zaujalo a mali by sme o tom vedieť? Napíš nám!

    VIDEO: 165. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

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