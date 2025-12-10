Slovan prehral na ihrisku a futbalová kultúra na tribúne (podcast Spoza piva) 

Fanúšikovia Slovana Bratislava.
Fanúšikovia Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|10. dec 2025 o 14:35
Vitajte pri epizóde číslo 148.

V najnovšej epizóde Spoza piva je hlavnou témou zápas Košíc proti Slovanu a je obrovská škoda, že sa nemôžeme baviť hlavne o výkonoch na ihrisku.

Zápas prerušila pyrotechnika, s ktorou prišli fanúšikovia hostí, potom im to naspäť vrátili aj priaznivci Košíc. 

Každý, kto počúva Spoza piva vie náš názor na pyro a jeho negatíva. Otvárame tak debatu, aby sa nám ozval niekto, kto nám nebude v komentároch len nadávať a urážať, ale môžeme mať konštruktívnu debatu. Mimo toho, Košice vyhrali 2:0.

Riešili sme aj to, že v Dunajskej Strede bola v zápase proti Trnave bitka a kontroverzné veci sa riešili aj v dueli Žilina - Ružomberok.

Slovenská liga mala za minulý víkend potenciál ukázať svoje top, no ukázala, ako na tom skutočne sme, veľmi biedne.

A to k tomu ešte zarátaj kauzu Vladka Weissa a náš názor na ňu. Hanba slovenskej lige, ktorá sa hrá na veľa. 

VIDEO: 148. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
17
10
5
2
33:13
35
V
V
R
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
17
10
2
5
32:18
32
P
V
V
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
4
8
5
19:24
20
R
V
R
V
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
17
5
2
10
14:31
17
R
P
P
V
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

