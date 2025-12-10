Slovan prehral na ihrisku a futbalová kultúra na tribúne (podcast Spoza piva) 

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
V najnovšej epizóde Spoza piva je hlavnou témou zápas Košíc proti Slovanu a je obrovská škoda, že sa nemôžeme baviť hlavne o výkonoch na ihrisku.
Zápas prerušila pyrotechnika, s ktorou prišli fanúšikovia hostí, potom im to naspäť vrátili aj priaznivci Košíc.
Každý, kto počúva Spoza piva vie náš názor na pyro a jeho negatíva. Otvárame tak debatu, aby sa nám ozval niekto, kto nám nebude v komentároch len nadávať a urážať, ale môžeme mať konštruktívnu debatu. Mimo toho, Košice vyhrali 2:0.
Riešili sme aj to, že v Dunajskej Strede bola v zápase proti Trnave bitka a kontroverzné veci sa riešili aj v dueli Žilina - Ružomberok.
Slovenská liga mala za minulý víkend potenciál ukázať svoje top, no ukázala, ako na tom skutočne sme, veľmi biedne.
A to k tomu ešte zarátaj kauzu Vladka Weissa a náš názor na ňu. Hanba slovenskej lige, ktorá sa hrá na veľa.
