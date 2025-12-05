Begala: Pred polrokom som hral v 2. lige, gól Slovanu bol zatiaľ najkrajší moment (podcast Spoza piva) 

Nathan Udvaros a Roman Begala.
Nathan Udvaros a Roman Begala. (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|5. dec 2025 o 14:25
Vitajte pri epizóde 147, v nej sme privítali vzácneho hosťa, ktorým bol Roman Begala. 

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

Spoza piva prichádza sa epizódou číslo 147, ktorá je špeciálna. Po dllllhej dobe máme opäť hosťa, pričom sme poctivo vyberali a dlho riešili, kedy by nám to mohlo pasnúť.

Spojili sme sa tak s Romanom Begalom, ktorý patrí medzi najžiarivejších hráčov tejto sezóny Niké ligy.

Záložník Prešova má za sebou veľmi vydarený prestup do najvyššej ligy, v ktorej sa rýchlo udomácnil a dnes patrí k najvyťaženejším hráčom v poli.

V podcaste sme spoločne s ním zhodnotili túto sezónu, výkon Tatrana proti Slovanu či Trnave a všeobecne to, ako vníma svoju pozíciu v tejto sezóne

Vrátili sme sa aj na úvod jeho kariéry, kedy hrával za VSS Košice, no klub v roku zanikol a Roman neskôr hrával napríklad v Trebišove či Petržalke, odkiaľ práve prišiel do mesta Koňarov.

Rodák z Vranova na Topľou tiež priznal, kde sa mu v rámci ligy hrá najlepšie a čo im povedal tréner pred veľkou výhrou na Slovane, kde Roman rozhodol zápas krásnym gólom. 

VIDEO: 147. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Slovensko

    dnes 14:25
