Begala: Pred polrokom som hral v 2. lige, gól Slovanu bol zatiaľ najkrajší moment (podcast Spoza piva) 

Spoza piva prichádza sa epizódou číslo 147, ktorá je špeciálna. Po dllllhej dobe máme opäť hosťa, pričom sme poctivo vyberali a dlho riešili, kedy by nám to mohlo pasnúť.
Spojili sme sa tak s Romanom Begalom, ktorý patrí medzi najžiarivejších hráčov tejto sezóny Niké ligy.
Záložník Prešova má za sebou veľmi vydarený prestup do najvyššej ligy, v ktorej sa rýchlo udomácnil a dnes patrí k najvyťaženejším hráčom v poli.
V podcaste sme spoločne s ním zhodnotili túto sezónu, výkon Tatrana proti Slovanu či Trnave a všeobecne to, ako vníma svoju pozíciu v tejto sezóne
Vrátili sme sa aj na úvod jeho kariéry, kedy hrával za VSS Košice, no klub v roku zanikol a Roman neskôr hrával napríklad v Trebišove či Petržalke, odkiaľ práve prišiel do mesta Koňarov.
Rodák z Vranova na Topľou tiež priznal, kde sa mu v rámci ligy hrá najlepšie a čo im povedal tréner pred veľkou výhrou na Slovane, kde Roman rozhodol zápas krásnym gólom.
