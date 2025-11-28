    Od Poliakov sa máme čo učiť, takto tam vyzerá tretia liga (podcast Spoza piva) 

    Samuel Biroš, Timotej Gašper|28. nov 2025
    Vitajte pri epizóde 146, ktorá je venovaná nášmu zatiaľ poslednému výletu, tentokrát sme sa vybrali do Poľska.

    U našich severných susedov sme už boli pri návšteve Michala Sipľaka v Krakove aj v Zabrze.

    Tentokrát sme zavítali trošku bližšie k hraniciam, do Noweho Saczu.

    “Sonč” je v tejto sezóne domovom Adama Brenkusa, s ktorým sme sa stretli už aj v Moravciach. Miestna Sandecja hrá v 2.divízii, čo je vlastne tretia poľská liga. 

    Hlásili sneženie, mínusové teploty a čakali sme, čo asi môže priniesť zápas tretej ligy v Poľsku.

    Nestačili sme híkať z toho, čo všetko sme tam videli. Takú organizáciu, atmosféru, napätie, služby, štadión a podobné organizačné záležitosti boli na skvelej úrovni.

    Neraz sme sa zhodli, že vo veľkom by to konkurovalo aj hornej polovici slovenskej Niké ligy.

    Futbal skončil 0:0, šancí veľa nebolo. ALE. Ale išlo o to, že tímy boli skvelo fyzicky pripravené, hralo sa tvrdo do poslednej sekundy a futbal nepripomínal, že ide o tretiu ligu.

    A čo je najzaujímavejšie, bolo vypredané a zápas sledovalo vyše 8 000 ľudí. Máme sa čo učiť. 

    Kam by sme mohli ísť na trip nabudúce? Napíš nám do komentárov!

    VIDEO: 146. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

    dnes 09:30
