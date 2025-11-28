Od Poliakov sa máme čo učiť, takto tam vyzerá tretia liga (podcast Spoza piva) 

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
U našich severných susedov sme už boli pri návšteve Michala Sipľaka v Krakove aj v Zabrze.
Tentokrát sme zavítali trošku bližšie k hraniciam, do Noweho Saczu.
“Sonč” je v tejto sezóne domovom Adama Brenkusa, s ktorým sme sa stretli už aj v Moravciach. Miestna Sandecja hrá v 2.divízii, čo je vlastne tretia poľská liga.
Hlásili sneženie, mínusové teploty a čakali sme, čo asi môže priniesť zápas tretej ligy v Poľsku.
Nestačili sme híkať z toho, čo všetko sme tam videli. Takú organizáciu, atmosféru, napätie, služby, štadión a podobné organizačné záležitosti boli na skvelej úrovni.
Neraz sme sa zhodli, že vo veľkom by to konkurovalo aj hornej polovici slovenskej Niké ligy.
Futbal skončil 0:0, šancí veľa nebolo. ALE. Ale išlo o to, že tímy boli skvelo fyzicky pripravené, hralo sa tvrdo do poslednej sekundy a futbal nepripomínal, že ide o tretiu ligu.
A čo je najzaujímavejšie, bolo vypredané a zápas sledovalo vyše 8 000 ľudí. Máme sa čo učiť.
VIDEO: 146. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.