Calzona budíček! Faško je najlepší hráč ligy a nemal by chýbať v repre (podcast Spoza piva) 

BRATISLAVA. V najnovšej epizóde sme sa pustili opäť do rôznych a viacerých tém, ktoré za posledné dni či týždni rezonovali vo svete futbalu.
Spomenuli sme najmä to, že Bayern má aktuálne perfektnú formu, ktorá už pomaly trhá rekordy v počte po sebe vyhratých zápasov naprieč všetkými súťažami.
A zhodli sme sa, že kým sa Bayernu darí, Liverpoolu či Košiciam pomenej.
Samo bol cez víkend opäť na zápase Košíc, pričom tréner Franz Straka nedokázal nadviazať za dva víťazné zápasy predtým. Čo musia Košice zmeniť?
Témou bol aj Miško Faško, jeho životná forma a zároveň nezáujem reprezentácie o jehoslužby. Aký máš na to názor?
VIDEO: 143. epizóda podcastu Spoza piva
