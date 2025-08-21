Slovan nám dáva stále nové dôvody na to, aby sme ho kritizovali (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Spoza piva je späť s najnovšou epizódou s poradovým číslom 138.
Po náročnejšom, no krásnom víkende zhodnocujeme dianie v Premier League, Niké lige ale hlavne sa bavíme o tom, ako je na tom Slovan v rámci robenia mena nášmu futbalu v európskom meradle.
Dianie v oboch zápasoch proti Kayratu prinieslo niečo, čo určite do futbalu nepatrí. Spomenuli sme tiež výkon Trnavy a ich bojovnú snahu o postup cez rumunského súpera Craiovu.
Pomaly ale isto končí aj prestupové okno, pričom zmeny dresov absolvujú aj slovenskí hráči. Najčerstvejšie spomíname Domina Greifa a jeho odchod do Lyonu či Laciho Bénesa do Turecka.
VIDEO: 138. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.