Slovan nám dáva stále nové dôvody na to, aby sme ho kritizovali (podcast Spoza piva)

    Samuel Biroš, Timotej Gašper|21. aug 2025 o 12:10
    Nová epizóda s poradovým číslom 138 je tu.

    BRATISLAVA. Spoza piva je späť s najnovšou epizódou s poradovým číslom 138.

    Po náročnejšom, no krásnom víkende zhodnocujeme dianie v Premier League, Niké lige ale hlavne sa bavíme o tom, ako je na tom Slovan v rámci robenia mena nášmu futbalu v európskom meradle. 

    Dianie v oboch zápasoch proti Kayratu prinieslo niečo, čo určite do futbalu nepatrí. Spomenuli sme tiež výkon Trnavy a ich bojovnú snahu o postup cez rumunského súpera Craiovu. 

    Pomaly ale isto končí aj prestupové okno, pričom zmeny dresov absolvujú aj slovenskí hráči. Najčerstvejšie spomíname Domina Greifa a jeho odchod do Lyonu či Laciho Bénesa do Turecka. 

    VIDEO: 138. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

