Nemecký klenot sa definitívne nezúčastní na MS. Tím pred generálkou rieši ešte ďalší problém

Nemecká futbalová reprezentácia sa bude musieť na majstrovstvách sveta zaobísť bez 18-ročného stredopoliara Lennarta Karla.
Dôvodom je zranenie, ktoré utrpel na tréningu. V piatok to oznámila Nemecká futbalová federácia (DFB).
„Lenny si na dnešnom poslednom tréningu natrhol svalový zväzok a pre toto zranenie sa na šampionáte nepredstaví.
Prajeme ti úspešné zotavenie a myslíme na teba,“ citovala vyjadrenie DFB agentúra AFP. Namiesto hráča Bayernu Mníchov povolali do reprezentácie stredopoliara RB Lipsko Assana Ouedraoga.
Program Nemecka na MS vo futbale 2026
Absencia Karla je pre Nemcov výraznou stratou. Považujú ho za jedného z najlepších súčasných mladých hráčov, v Bayerne Mníchov zažiaril v Lige majstrov.
Vo svojej premiére v reprezentačnom drese si pripísal asistenciu pri triumfe „nationalelf“ nad Fínskom 4:0.
Tréner národného tímu Julian Nagelsmann zároveň potvrdil, že na záverečnú generálku pred MS proti USA nebude tímu k dispozícii ani brankár Manuel Neuer.
Majster sveta z roku 2014 by sa však mal zotaviť do úvodného zápasu šampionátu, ktorý Nemci odohrajú 14. júna proti Curacau. V E-skupine ešte privítajú Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.