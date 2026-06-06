    Nemecký klenot sa definitívne nezúčastní na MS. Tím pred generálkou rieši ešte ďalší problém

    Lennart Karl v drese Nemecka.
    Lennart Karl v drese Nemecka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. jún 2026 o 09:38
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    Proti USA nebude tímu k dispozícii ani brankár Manuel Neuer.

    Nemecká futbalová reprezentácia sa bude musieť na majstrovstvách sveta zaobísť bez 18-ročného stredopoliara Lennarta Karla.

    Dôvodom je zranenie, ktoré utrpel na tréningu. V piatok to oznámila Nemecká futbalová federácia (DFB).

    „Lenny si na dnešnom poslednom tréningu natrhol svalový zväzok a pre toto zranenie sa na šampionáte nepredstaví.

    Prajeme ti úspešné zotavenie a myslíme na teba,“ citovala vyjadrenie DFB agentúra AFP. Namiesto hráča Bayernu Mníchov povolali do reprezentácie stredopoliara RB Lipsko Assana Ouedraoga.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Absencia Karla je pre Nemcov výraznou stratou. Považujú ho za jedného z najlepších súčasných mladých hráčov, v Bayerne Mníchov zažiaril v Lige majstrov.

    Vo svojej premiére v reprezentačnom drese si pripísal asistenciu pri triumfe „nationalelf“ nad Fínskom 4:0.

    Tréner národného tímu Julian Nagelsmann zároveň potvrdil, že na záverečnú generálku pred MS proti USA nebude tímu k dispozícii ani brankár Manuel Neuer.

    Majster sveta z roku 2014 by sa však mal zotaviť do úvodného zápasu šampionátu, ktorý Nemci odohrajú 14. júna proti Curacau. V E-skupine ešte privítajú Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.

    Tabuľka: Skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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