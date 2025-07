Košice môžu v Európe reprezentovať Slovensko lepšie než Podbrezová (podcast Spoza piva) 

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Riešili sme prestup Dávida Hancka z Feyenoordu do Al Nassr, pričom v čase nahrávania ešte neboli známe informácie o tom, že prestup vlastne padol a Dávid do Saudskej Arábie neodchádza. Napokon prestúpil do Atletica Madrid.

Náš názor, ktorý je z časti rozdielny, si môžete vypočuť v novej epizóde.