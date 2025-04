Tí, ktorí hejtujú ľahký titul Liverpoolu, nerozumejú futbalu (podcast Spoza piva)

Arne Slot dokázal z hráčov vytiahnuť maximum a ešte mierne vylepšil to, čo nastavil Jürgen Klopp.

Nezabudli sme spomenúť aj finále Španielskeho pohára, kde Barca porazila Real Madrid.

Na záver sa strhol festival červených kariet, konkrétne pre Lucasa, Bellinghama a Rudigera.

Práve posledný menovaný kričal na rozhodcu vyhrážky a tiež po ňom hádzal najprv fľašu, potom sáčok s ľadom. Za tieto počiny mu hrozí dištanc až 12 zápasov a my veríme, že to neostane nepovšimnuté. Takéto správanie do futbalu nepatrí.