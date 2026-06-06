Spolumajiteľ West Hamu rezignoval. Obvinenia z minulosti odmieta

Spolumajiteľ futbalového klubu West Ham United David Sullivan oznámil, že v dôsledku obvinení týkajúcich sa minulosti, ktoré popiera, s okamžitou platnosťou odstupuje zo svojich vedúcich funkcií.
Ďalším spolupredsedom a zároveň spolumajiteľom londýnskeho klubu, ktorý tento rok zostúpil z Premier League do druhej ligy, je český podnikateľ Daniel Křetínský. V tíme pôsobí aj reprezentačný stredopoliar Tomáš Souček.
Sullivan na klubovej webovej stránke uviedol, že vie o tom, že proti nemu majú byť zverejnené „vážne obvinenia z minulosti“.
Sedemdesiatsedemročný dlhoročný podnikateľ v pornografickom priemysle vinu odmieta. „Rozhodol sa odstúpiť, aby nebol pre tím rušivým prvkom, a celú záležitosť bude riešiť súkromne,“ uviedol klub.
Sullivan vlastní najväčší podiel v klube – 38,8 %. Druhým najvýznamnejším spoluvlastníkom je Křetínský s 27-percentným podielom prostredníctvom svojej spoločnosti 1890s Holdings.
V uplynulých mesiacoch sa v médiách objavili informácie, že majiteľ AC Sparta Praha chce svoj podiel vo West Hame zvýšiť.
„Kladivári“ po 14 rokoch tento rok zostúpili z Premier League. Pri tíme zostane portugalský tréner Nuno Espírito Santo, a svoj odchod nevylúčil ani Souček, ktorý do klubu prišiel v roku 2020 z SK Slavia Praha.