Návrat po troch rokoch. Barcelona môže odohrať zápas Ligy majstrov na Camp Nou

Štadión Camp Nou.
Štadión Camp Nou. (Autor: REUTERS)
TASR|19. nov 2025 o 12:48
Katalánci získala potrebné povolenia.

BARCELONA. Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Barcelona oznámilo, že decembrový zápas ligovej fázy Ligy majstrov s Eintrachtom Frankfurt (9. decembra) sa môže odohrať na zrenovovanom domácom štadióne Camp Nou.

Barcelona získala potrebné povolenia k tomu, aby po viac ako dvoch rokoch rekonštrukčných prác mohla otvoriť čiastočne zrekonštruovaný štadión.

Premiéru na Camp Nou absolvuje už počas najbližšieho víkendu, keď v ligovom súboji s Athleticom Bilbaom privíta maximálne 45 401 divákov.

Na zápas LM by sa mohli dostať aj fanúšikovia Frankfurtu, podľa pravidiel UEFA dostanú možnosť zaplniť päť percent upravenej kapacity štadióna, čo je približne 2300 miest.

Barcelona naposledy hrala doma duel Ligy majstrov v októbri 2022. Informovala agentúra DPA.

