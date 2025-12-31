    Bizarné zranenia futbalistov: Pyrotechnika vyradila hráča Slovana, legendy doplatili na videohry

    Zľava Samuel Chukwueze (AC Miláno) a Jurij Medveděv (Slovan).
    Zľava Samuel Chukwueze (AC Miláno) a Jurij Medveděv (Slovan). (Autor: TASR/AP)
    Juraj Hertel|31. dec 2025 o 11:25
    ShareTweet1

    Nezvyčajné zranenie utrpel aj bývalý slovenský reprezentačný brankár Kamil Čontofalsky.

    Futbal je kontaktný šport a zranenia sú jeho prirodzenou súčasťou. Väčšinou vznikajú na ihrisku pri súbojoch, pádoch či šprintoch.

    Občas sa však stane, že hráč sa zraní úplne nečakane – doma, na dovolenke alebo pri bežných činnostiach mimo futbalu.

    Nasledujúce príbehy ukazujú, že aj profesionálni futbalisti sa môžu vyradiť z hry veľmi bizarným spôsobom.

    Škótsky hrotový útočník Kevin Kyle sa v roku 2006 stal otcom. V tom čase hral za Sunderland. Keď ohrieval fľašu s mliekom v horúcej vode, jeho dieťa sa náhle pohlo a prevrhlo nádobu. Horúca voda sa vyliala na Kylea a spálila mu semenníky a vnútornú stranu stehien.

    Vážne zranenie utrpel v roku 2012 aj argentínsky stredopoliar Ever Banega.

    Futbalista Valencie pri tankovaní zabudol zatiahnuť ručnú brzdu, auto sa pohlo dozadu a jeho noha zostala zachytená. Výsledkom bola zlomenina holennej kosti a šesťmesačná prestávka od futbalu.

    Legendy doplatili na herné konzoly

    Legendárny taliansky obranca AC Miláno Alessandro Nesta mal nečakané zdravotné problémy mimo ihriska.

    Pre nadmerné hranie konzoly PlayStation si poškodil šľachu v zápästí, čo si vyžiadalo operačný zákrok. Následne musel na približne jeden mesiac prerušiť svoju futbalovú činnosť. 

    Pri hraní videohry sa zranil aj Rio Ferdinand, bývalý kapitán Manchestru United aj anglickej reprezentácie.

    V mladších rokoch bol veľkým fanúšikom hry Pro Evolution Soccer a práve dlhé hodiny strávené s nohami vyloženými na stole sa mu v januári 2001 nevyplatili.

    Po zotrvaní v jednej polohe si natiahol šľachu nad kolenom, čo neskôr potvrdil aj jeho vtedajší tréner David O'Leary, ktorý poznamenal, že Ferdinand sedel s nohami vyloženými celé hodiny.

    Rio Ferdinand končí v Manchestri United.
    Rio Ferdinand končí v Manchestri United. (Autor: SITA/AP)

    Pád cez psa

    Krídelník Liam Lawrence zo Stoke City si v roku 2008 privodil zranenie za bizarných okolností u seba doma.

    Na schodoch zakopol o svojho psa a pri páde si nešťastne poranil členok – našťastie si nič nezlomil. Tento incident ho dočasne vyradil z hry a musel vynechať najbližší ligový zápas.

    Bývalý anglický útočník Darius Vassell sa pripravil o niekoľko zápasov Aston Villy svojou vlastnou nerozvážnosťou.

    Trápil ho bolestivý pľuzgier pod nechtom na palci nohy, ktorý sa rozhodol “liečiť” navŕtaním otvoru pomocou vŕtačky. Rana sa mu však zapálila a kvôli infekcii musel Vassell niekoľko týždňov pauzovať, kým sa zranenie doliečilo.

    Španielsky brankár Santiago Cañizares prišiel tesne pred MS 2002 o možnosť chytať na šampionáte kvôli zvláštnemu zraneniu.

    V hotelovej kúpeľni mu spadla fľaša s vodou po holení do umývadla a keď bosý stúpil na rozbité sklo, prerezal si šľachu na chodidle. Toto nešťastie ho vyradilo z majstrovstiev sveta, hoci v tom čase patril medzi opory národného tímu.

    Santiago Canizares.
    Santiago Canizares. (Autor: REUTERS)

    Skoro prišiel o oko

    Pravý obranca Slovana Bratislava Jurij Medveděv utrpel koncom roka 2021 nešťastné zranenie oka mimo ihriska.

    Počas silvestrovskej noci v Estónsku, kde slávil príchod Nového roka, mu v blízkosti tváre explodovala pyrotechnická svetlica. Úlomky zasiahli jeho ľavé oko a spôsobili vážne poranenie.

    Tréner Slovana Vladimír Weiss st. neskôr opísal, že Medveděv “skoro prišiel o oko”. Zranenie oka vyvolalo obavy, či Medveděv bude môcť pokračovať v profesionálnej kariére, dokonca sa spomínalo, že mu hrozil koniec kariéry.

    Napokon sa však dokázal vrátiť. V júli 2022 už nastúpil v kvalifikácii Ligy majstrov.

    Paradoxne, v odvete proti Ferencvárosu utrpel ďalšiu nepríjemnosť – súperov hráč ho nešťastne trafil kolenom do už operovaného oka, čo Medveděvovi spôsobilo otras mozgu a na ihrisku dostal zo šoku epileptický záchvat.

    Vyšetrenia našťastie nepotvrdili trvalé poškodenie oka a po krátkom oddychu mohol opäť hrať. 

    Jurij Medveděv v drese Slovana.
    Jurij Medveděv v drese Slovana. (Autor: ŠK Slovan Bratislava)

    Čontofalský  sa zranil v záhrade

    Skúsený slovenský brankár Kamil Čontofalský si v lete 2013 (v tom čase hráč SK Slavia Praha) poranil nohu pri práci v záhrade.

    Počas toho ako rúbal drevo na svojom záhradnom pozemku sa nešťastnou náhodou sekerou zasiahol do pravej dolnej končatiny.

    Ostrie sekery sa mu skĺzlo po kuse dreva a zasiahlo mu oblasť nad pätou, pod lýtkom – teda tesne nad achilovkou. 

    Tieto prípady dokazujú, že zranenie nemusí prísť len po tvrdom sklze či zlom dopade v šestnástke. Niekedy stačí nepozornosť, smola alebo úplne obyčajná situácia z každodenného života.

    Futbal

    Futbal

    Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo
    VIDEO: Kuriózny gól Ronalda proti dvojici Slovákov. Jeho tím prišiel o unikátnu sériu
    dnes 11:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Bizarné zranenia futbalistov: Pyrotechnika vyradila hráča Slovana, legendy doplatili na videohry