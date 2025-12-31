Bizarné zranenia futbalistov: Pyrotechnika vyradila hráča Slovana, legendy doplatili na videohry

Futbal je kontaktný šport a zranenia sú jeho prirodzenou súčasťou. Väčšinou vznikajú na ihrisku pri súbojoch, pádoch či šprintoch.
Občas sa však stane, že hráč sa zraní úplne nečakane – doma, na dovolenke alebo pri bežných činnostiach mimo futbalu.
Nasledujúce príbehy ukazujú, že aj profesionálni futbalisti sa môžu vyradiť z hry veľmi bizarným spôsobom.
Škótsky hrotový útočník Kevin Kyle sa v roku 2006 stal otcom. V tom čase hral za Sunderland. Keď ohrieval fľašu s mliekom v horúcej vode, jeho dieťa sa náhle pohlo a prevrhlo nádobu. Horúca voda sa vyliala na Kylea a spálila mu semenníky a vnútornú stranu stehien.
Vážne zranenie utrpel v roku 2012 aj argentínsky stredopoliar Ever Banega.
Futbalista Valencie pri tankovaní zabudol zatiahnuť ručnú brzdu, auto sa pohlo dozadu a jeho noha zostala zachytená. Výsledkom bola zlomenina holennej kosti a šesťmesačná prestávka od futbalu.
Legendy doplatili na herné konzoly
Legendárny taliansky obranca AC Miláno Alessandro Nesta mal nečakané zdravotné problémy mimo ihriska.
Pre nadmerné hranie konzoly PlayStation si poškodil šľachu v zápästí, čo si vyžiadalo operačný zákrok. Následne musel na približne jeden mesiac prerušiť svoju futbalovú činnosť.
Pri hraní videohry sa zranil aj Rio Ferdinand, bývalý kapitán Manchestru United aj anglickej reprezentácie.
V mladších rokoch bol veľkým fanúšikom hry Pro Evolution Soccer a práve dlhé hodiny strávené s nohami vyloženými na stole sa mu v januári 2001 nevyplatili.
Po zotrvaní v jednej polohe si natiahol šľachu nad kolenom, čo neskôr potvrdil aj jeho vtedajší tréner David O'Leary, ktorý poznamenal, že Ferdinand sedel s nohami vyloženými celé hodiny.
Pád cez psa
Krídelník Liam Lawrence zo Stoke City si v roku 2008 privodil zranenie za bizarných okolností u seba doma.
Na schodoch zakopol o svojho psa a pri páde si nešťastne poranil členok – našťastie si nič nezlomil. Tento incident ho dočasne vyradil z hry a musel vynechať najbližší ligový zápas.
Bývalý anglický útočník Darius Vassell sa pripravil o niekoľko zápasov Aston Villy svojou vlastnou nerozvážnosťou.
Trápil ho bolestivý pľuzgier pod nechtom na palci nohy, ktorý sa rozhodol “liečiť” navŕtaním otvoru pomocou vŕtačky. Rana sa mu však zapálila a kvôli infekcii musel Vassell niekoľko týždňov pauzovať, kým sa zranenie doliečilo.
Španielsky brankár Santiago Cañizares prišiel tesne pred MS 2002 o možnosť chytať na šampionáte kvôli zvláštnemu zraneniu.
V hotelovej kúpeľni mu spadla fľaša s vodou po holení do umývadla a keď bosý stúpil na rozbité sklo, prerezal si šľachu na chodidle. Toto nešťastie ho vyradilo z majstrovstiev sveta, hoci v tom čase patril medzi opory národného tímu.
Skoro prišiel o oko
Pravý obranca Slovana Bratislava Jurij Medveděv utrpel koncom roka 2021 nešťastné zranenie oka mimo ihriska.
Počas silvestrovskej noci v Estónsku, kde slávil príchod Nového roka, mu v blízkosti tváre explodovala pyrotechnická svetlica. Úlomky zasiahli jeho ľavé oko a spôsobili vážne poranenie.
Tréner Slovana Vladimír Weiss st. neskôr opísal, že Medveděv “skoro prišiel o oko”. Zranenie oka vyvolalo obavy, či Medveděv bude môcť pokračovať v profesionálnej kariére, dokonca sa spomínalo, že mu hrozil koniec kariéry.
Napokon sa však dokázal vrátiť. V júli 2022 už nastúpil v kvalifikácii Ligy majstrov.
Paradoxne, v odvete proti Ferencvárosu utrpel ďalšiu nepríjemnosť – súperov hráč ho nešťastne trafil kolenom do už operovaného oka, čo Medveděvovi spôsobilo otras mozgu a na ihrisku dostal zo šoku epileptický záchvat.
Vyšetrenia našťastie nepotvrdili trvalé poškodenie oka a po krátkom oddychu mohol opäť hrať.
Čontofalský sa zranil v záhrade
Skúsený slovenský brankár Kamil Čontofalský si v lete 2013 (v tom čase hráč SK Slavia Praha) poranil nohu pri práci v záhrade.
Počas toho ako rúbal drevo na svojom záhradnom pozemku sa nešťastnou náhodou sekerou zasiahol do pravej dolnej končatiny.
Ostrie sekery sa mu skĺzlo po kuse dreva a zasiahlo mu oblasť nad pätou, pod lýtkom – teda tesne nad achilovkou.
Tieto prípady dokazujú, že zranenie nemusí prísť len po tvrdom sklze či zlom dopade v šestnástke. Niekedy stačí nepozornosť, smola alebo úplne obyčajná situácia z každodenného života.