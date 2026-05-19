    Hral hokej a robil elektrikára aj skladníka. Neznámy Slovák trénuje deti vo Švajčiarsku

    Bývalý slovenský hokejista Milan Tekel dnes trénuje deti vo Švajčiarsku. (Autor: archív Milana Tekela)
    Martin Turčin|19. máj 2026 o 17:30
    Bývalý obranca Milan Tekel sa uplatnil mimo Slovenska.

    Do Fribourgu sme dorazili vo štvrtok. Stojíme na prázdnej tribúne BFC Arény a obzeráme si miesto, kde sa bude onedlho súperiť o body na majstrovstvách sveta v hokeji.

    V tom si nás všimne dobrovoľník Benoit. Pýta sa, odkiaľ sme. Keď odvetíme, že sme zo Slovenska, poteší sa. 

    „Poznám jedného trénera zo Slovenska, trénuje moje deti v hokejovom klube v Ženeve," hovorí. 

    O dva dni neskôr sa stretávame s Benoitom a trénerom Milanom Tekelom vo fanzóne pred štadiónom. 

    Bývalý hokejista vysvetľuje, ako sa na začiatku milénia dostal do Francúzska a napokon usadil vo Švajčiarsku. Toto je jeho zaujímavý príbeh.

    Z Liptova do Dijonu

    Milan Tekel pochádza z Liptova. Jeho rodisko je dôležité, pretože v polovici 90-tych rokov rozhodlo o tom, prečo si nakoniec vybral kariéru hokejistu. Svojho času bol totiž aj dobrý futbalista.

    „Hokej bol v meste populárnejší, hrali ho všetci moji kamaráti. Takže asi preto dostal prednosť," spomína. 

    Hoci hral štyri sezóny v najvyššej slovenskej súťaži za Liptovský Mikuláš, jeho meno dnes nie je v slovenských hokejových kruhoch známe. A má to aj pádny dôvod. Bývalý obranca odišiel na začiatku milénia do Francúzska. 

    „Všetci sa ma pýtali, čo tam vlastne idem robiť. Ani ja sám som nevedel, čo od toho čakať, ale chcel som skúsiť niečo nové. Navyše manželka chcela ísť do Francúzska silou-mocou, takže aj to zavážilo," vraví. 

    Hokej vo Francúzsku v tom období nemal ani zďaleka také postavenie, aké poznáme zo Slovenska. 

    Najvyššia súťaž fungovala v skromnejších podmienkach, kluby sa opierali najmä o lokálnych nadšencov a zahraniční hráči často patrili medzi hlavné tváre tímov. 

    Práve v takom prostredí začal Tekel písať svoju dlhoročnú francúzsku kapitolu. Jeho prvou zastávkou bol druholigový Dijon. 

    V druhej najvyššej francúzskej súťaži hralo v tom čase množstvo Slovákov, dovedna ich bolo v sezóne 2000/01 až dvadsať. 

    Aj Tekel sa mohol pri presune do novej krajiny spoľahnúť na krajanov. V Dijone hrali okrem neho ešte Miroslav Pažák a Ivan Boržík. 

    „Začiatky boli ťažké, predovšetkým jazyk, ktorý som neovládal. Slováci v tíme sme si však veľmi pomáhali. Nakoniec môžem povedať, že sme si aj s manželkou rýchlo zvykli. Život tam bol veľmi dobrý," vraví Tekel. 

    Bývalý slovenský hokejista Milan Tekel dnes trénuje deti vo Švajčiarsku. (Autor: archív Milana Tekela)

    S hokejom to bolo o čosi horšie. „Úroveň bola slabšia ako na Slovensku. Ale postupne tam začalo prichádzať veľa cudzincov a kvalita išla hore," vraví Tekel. 

    S Dijonom, kde strávil šesť sezón, postúpil do najvyššej súťaže. Bol kapitán tímu. Neskôr hral aj za Briançon a Gap. 

    Vo Francúzsku strávil celkovo 14 sezón a popri hokeji vždy pracoval. Robil elektrikára, skladníka či správcu štadióna. 

