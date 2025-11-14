Francúzsko nepripustilo komplikácie. Splnenie cieľa, hovorí Deschamps

PARÍŽ. Francúzski futbalisti si štvrtkovou výhrou 4:0 nad Ukrajinou zaručili postup na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
Útočník Kylian Mbappe k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou, presadili sa aj Hugo Ekitike a Michael Olise.
Domáci herne dominovali počas celého stretnutia a po bezgólovom prvom polčase nedali Ukrajincom šancu.
Mbappe otvoril skóre premenenou penaltou a pridal aj gól na 3:0. Štvrtkový druhý presný zásah bol preň ho 55. v drese národného tímu, k prekonaniu rekordu Oliviera Girouda potrebuje ešte tri góly.
Tréner reprezentácie Didier Deschamps vníma, že Mbappe je momentálne vo forme. „Je to na ňom vidno. Jeho výkony nám uľahčujú naše povinnosti a súperi to majú naopak ťažké. Mal obdobie, kde sa nevedel presadiť, no teraz dáva rozhodujúce góly.
Dúfam, že to tak aj zostane,“ povedal Deschamps o útočníkovi Realu Madrid podľa portálu The Athletic.
Kormidelník „Les Blues“ je vo vedení tímu od roku 2012 a štvrtkovú definitívu postupu si vážil aj pre kontext, v ktorom sa zápas odohral.
Výhre nad Ukrajinou totiž predchádzala minúta ticha za obete bombových útokov spred 10 rokov. Väčšina zo 130 obetí vtedy prišla o život v koncertnej sále Bataclan, no jeden človek zahynul aj v blízkosti Parku princov. „V kontexte dnešného dňa sme radi, že sme mohli ľudom vyčariť úsmev na tvári.
Rozumiem, že sa to už berie ako normálne, no my sme postupom splnili svoj cieľ. Našou povinnosťou je teraz dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ uviedol Deschamps podľa agentúry AFP.
Pre 57-ročného trénera to bude posledné podujatie na lavičke Francúzska, s ktorým okrem prvenstva v roku 2018 získal titul majstrov sveta aj ako hráč.
Návrat do zostavy Francúzska zažil po roku N'Golo Kante a svoj prvý gól v A-tíme zaznamenal Ekitike, ktorý ťažil z Mbappeho prihrávky.
Francúzsko si počas celej kvalifikácie kráčalo za prvenstvom v D-skupine, zaváhali zatiaľ jedine pri októbrovej remíze v Islande. Dvojnásobní majstri sveta (1998 a 2018) majú na „mundiale“ len tie najvyššie ciele.
Na podujatí chýbali naposledy v roku 1994 a v Katare pred štyrmi rokmi dokráčali až do finále. Tam aj napriek hetriku Mbappeho prehrali s Argentínou v penaltovom rozstrele.