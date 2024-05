Nemci zakončili skupinu víťazne, proti Francúzom museli trikrát otáčať

MS v hokeji 2024 - skupina B

OSTRAVA. Hokejisti Nemecka zvíťazili v utorok vo vyvrcholení základnej fázy B-skupiny na MS v hokeji 2024 nad Francúzskom 6:3.

Francúzi v dueli trikrát viedli, no duel nedotiahli do šťastného konca. V skupine B obsadia siedmu priečku so ziskom štyroch bodov.