Calzonu trápia početné zranenia, no nechce sa vyhovárať. Vyzdvihol silu Nemecka

Francesco Calzona.
Francesco Calzona. (Autor: TASR)
TASR|3. sep 2025 o 21:53
Už do nominácie nemohol počítať s obrancom Denisom Vavrom a stredopoliarom Tomášom Suslovom.

SENEC. Niekoľkí slovenskí futbaloví reprezentanti zaznamenali toto leto úspešne prestupy na klubovej úrovni.

To teší kormidelníka národného tímu Francesca Calzonu, pod ktorým trénoval národný tím uplynulé dni v Senci na štvrtkový zápas proti Nemecku a nedeľný v Luxembursku.

Týmito duelmi vstupujú do kvalifikácie na MS 2026. Tím zužovali početné zranenia, s prítomnými hráčmi však vyjadril Calzona jednoznačnú spokojnosť.

Najväčšou novinkou bol pravdepodobne prechod Dávida Hancka, ktorý prestúpil z Feyenoordu do Atletica Madrid.

Polepšili si aj útočník David Strelec (Slovan - Middlesbrough), či Róbert Boženík (Boavista - Stoke City). K nemu sa v novom pôsobisku pripojil aj stredopoliar Tomáš Rigo – donedávna hráč Baníka Ostrava.

„Samozrejme, keď hráči prestupujú do lepších klubov, som veľmi spokojný. Získavajú nové skúsenosti a hrajú v lepších súťažiach. V tomto roku viacerí zmenili klub, prakticky všetci si polepšili, takže som spokojný,“ uviedol Calzona pre TASR.

VIDEO: Francesco Calzona

Nechce sa vyhovárať

V priebehu sústredenia vypadli aj útočníci Lukáš Haraslín a Ivan Schranz, pričom nie optimálny zdravotný stav trápil taktiež Ondreja Dudu, Lászla Bénesa či Matúša Bera.

„Chalani pracovali výborne, som s mužstvom spokojný. Boli k dispozícii a robili, čo sme od nich vyžadovali.

Nechcem hovoriť o chýbajúcich, pretože sa nechcem vyhovárať. Som presvedčený, že hráči, ktorí sú tu, odohrajú skvelý zápas a domáce prostredie je stimul navyše pre dobrý výkon," povedal Calzona.

Doplnil, že práve toto bol dôvod pre širšiu nomináciu: „Povolali sme 28 hráčov na sústredenie, súpiska je 23.

Stále tak máme navyše ešte troch hráčov, ktorých budem musieť poslať na tribúnu. Často robím širšie nominácie a toto je jeden z dôvodov.“

Zmeny prinášajú prehry

Počas minulého asociačného termínu v júni odohrali Slováci dva prípravné zápasy, jeden na pôde Grécka (1:4) a ďalší proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne (0:1).

V oboch dueloch Calzona experimentoval s tradičnou zostavou 4-3-3. Napriek dvom prehrám vyjadril pred začiatkom kvalifikácie na MS s júnovými výkonmi spokojnosť:

VIDEO: Milan Škriniar

„Skúšali sme systém 3-4-2-1 a aj vzhľadom na to, ako málo času sme mali na jeho skúšanie, som spokojný, ako v ňom chalani pracovali.

Samozrejme, zmena môže priniesť prehry, ale boli to dva zápasy, kde debutovali štyria noví hráči a práve tam bol priestor na zmenu systému.

V klasickom rozostavení však máme istotu, zlepšujeme sa a to je dôkaz toho, že na nový systém je potrebný čas.“

Ocenil aj kvality Nemcov, ktorí nechýbali na MS od roku 1954 a sú štvornásobnými majstrami sveta. Napriek tomu by ich taliansky kormidelník chcel prekvapiť.

Málo slabých stránok

„Nemecko je v tomto momente veľmi silná reprezentácia, má obrovskú silu. Tak tomu bolo aj v histórii.

Musím povedať, že majú veľmi málo slabých stránok a sú výborne trénovaní progresívnym mladým koučom. Je to fyzické mužstvo, ktoré je v rámci Európy najlepšie v štatistike 'zisk lopty po strate lopty'.

Podľa štatistík vedú aj v počte kolmých prihrávok smerom na bránku. Majú málo slabých stránok, ale nejaké tam sú a práve na tom sme pracovali, aby sme ich možno zajtra prekvapili.

My máme jasnú identitu podľa ktorej nás spoznáva Európa a vieme, ako chceme hrať,“ dodal Calzona, ktorého tím čaká úvodný výkop duelu na Tehelnom poli vo štvrtok o 20.45 h.

„Sokoli“ sa stretnú s Nemeckom v ostrom zápase prvý raz od ME 2016 a nerátajúc prípravné stretnutia doposiaľ nezvíťazili. Okrem futbalovej veľmoci a Luxembursku sa v rámci A-skupiny stretnú aj so Severným Írskom.

Priamo na budúcoročné MS postúpi dvanásť víťazov kvalifikačných skupín. Dvanásť tímov na druhých miestach doplnia v baráži štyria víťazi skupín uplynulej edície Ligy národov, ktorí nebudú mať v tom čase miestenku na MS ani v baráži.

Z nej vzídu zvyšné štyri tímy, ktoré sa zúčastnia na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

