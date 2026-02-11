Slovenský obranca opúšťa Žilinu. Posilnil český tím zo stredu tabuľky

Samuel Kopásek (Žilina).
Samuel Kopásek (Žilina). (Autor: TASR)
ČTK|11. feb 2026 o 15:39
ShareTweet0

Zmluvu podpísal do roku 2030.

Futbalisti Pardubíc získali tesne pred uzavretím prestupového okna ďalšiu posilu, slovenského obrancu Samuela Kopáska.

Dvadsaťšesťročný pravý bek zamieril do východočeského prvoligového klubu zo Žiliny a v novom pôsobisku podpísal zmluvu do 30. júna 2030. Pardubíci o tom informovali na svojej internetovej stránke.

Východočesi po letnom príchode nového majiteľa Karola Pražáka pokračujú v doplňovaní mužstva, od Kopáska si veľa sľubujú.

Krajný bek prešiel všetkými slovenskými mládežníckymi reprezentáciami, vlani štartoval na európskom šampionáte do 21 rokov a v zápase proti Španielsku dokonca z pozície pravého beka skóroval.

"Máme veľkú radosť, že sa nám podarilo priviesť rýchleho krajného obrancu. O Samuela bol záujem aj zo strany európskych klubov, napriek tomu sa rozhodol pre Pardubice.

Vnímame to ako ďalšie potvrdenie toho, že naša značka rastie na kvalite i atraktivite, "uviedol športový riaditeľ klubu Jiří Bílek.

"Na minuloročných majstrovstvách Európy do 21 rokov jednoznačne ukázal svoje silné stránky, patril k najlepším hráčom svojho tímu.

Ide o futbalistu, ktorý je veľmi perspektívny ako po športovej, tak aj po predajnej stránke. Verím, že v Pardubiciach svoje kvality potvrdí, "doplnil funkcionár.

Kopásek verí, že sa mu na prvom zahraničnom angažmáne bude dariť. "Som v napätí a očakávaní, zároveň sa však na novú etapu mojej kariéry veľmi teším.

Verím, že to bude správny krok k môjmu ďalšiemu rastu. Výsledkovo sa v poslednom čase Pardubiciam darí a ja dúfam, že po mojom príchode v tom budeme so spoluhráčmi pokračovať, "uviedol.

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Samuel Kopásek (Žilina).
    Samuel Kopásek (Žilina).
    Slovenský obranca opúšťa Žilinu. Posilnil český tím zo stredu tabuľky
    dnes 15:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Slovenský obranca opúšťa Žilinu. Posilnil český tím zo stredu tabuľky