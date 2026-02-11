Slovenský obranca opúšťa Žilinu. Posilnil český tím zo stredu tabuľky

Futbalisti Pardubíc získali tesne pred uzavretím prestupového okna ďalšiu posilu, slovenského obrancu Samuela Kopáska.
Dvadsaťšesťročný pravý bek zamieril do východočeského prvoligového klubu zo Žiliny a v novom pôsobisku podpísal zmluvu do 30. júna 2030. Pardubíci o tom informovali na svojej internetovej stránke.
Východočesi po letnom príchode nového majiteľa Karola Pražáka pokračujú v doplňovaní mužstva, od Kopáska si veľa sľubujú.
Krajný bek prešiel všetkými slovenskými mládežníckymi reprezentáciami, vlani štartoval na európskom šampionáte do 21 rokov a v zápase proti Španielsku dokonca z pozície pravého beka skóroval.
"Máme veľkú radosť, že sa nám podarilo priviesť rýchleho krajného obrancu. O Samuela bol záujem aj zo strany európskych klubov, napriek tomu sa rozhodol pre Pardubice.
Vnímame to ako ďalšie potvrdenie toho, že naša značka rastie na kvalite i atraktivite, "uviedol športový riaditeľ klubu Jiří Bílek.
"Na minuloročných majstrovstvách Európy do 21 rokov jednoznačne ukázal svoje silné stránky, patril k najlepším hráčom svojho tímu.
Ide o futbalistu, ktorý je veľmi perspektívny ako po športovej, tak aj po predajnej stránke. Verím, že v Pardubiciach svoje kvality potvrdí, "doplnil funkcionár.
Kopásek verí, že sa mu na prvom zahraničnom angažmáne bude dariť. "Som v napätí a očakávaní, zároveň sa však na novú etapu mojej kariéry veľmi teším.
Verím, že to bude správny krok k môjmu ďalšiemu rastu. Výsledkovo sa v poslednom čase Pardubiciam darí a ja dúfam, že po mojom príchode v tom budeme so spoluhráčmi pokračovať, "uviedol.