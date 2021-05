Žilina uspela v gólovej prestrelke, Trnava prišla o víťaznú sériu

Jan Kameník, tréner Pohronia: "V tomto zápase sme ťahali za kratší koniec. Neboli sme dostatočne pohybliví, nezískavali sme odrazené lopty. V ofenzíve nás zväzovala nervozita z toho, že ak vyhráme, tak sa s istotou zachránime v lige.

Nemali sme dostatočný pokoj na lopte, aby sme predviedli kombinačnú hru a dostali sa do obrany súpera. Chýbal nám krok k tomu, aby sme boli niekde bližšie alebo mohli zahroziť. V defenzíve však moji hráči odviedli maximum. Naša defenzíva bola pevná. Utiekla nám ofenzíva, takže musíme radi brať aj bod za remízu v boji o záchranu."

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Mám zmiešané pocity. Počas celého priebehu zápasu sme boli lepším mužstvom na ihrisku. Futbal sa však hrá na góly a my sme nedali ani jeden. Chýbal nám pokoj vo finálnej fáze.

Tých možností nebolo až tak veľa, ale zopár sme si ich vytvorili, musíme ich dotlačiť do gólu. Súper toho veľa smerom dopredu nepredviedol, ale asi vedel prečo. Zameral sa viac na defenzívu a my sme ju nevedeli prelomiť. Hľadali sme cesty k tomu, no chýbal nám moment prekvapenia. Máme teda bodík, čakajú nás ešte dva zápasy, v boji o záchranu to bude zaujímavé."

Libor Hrdlička, brankár Pohronia: "Ďakujem chlapcom predo mnou, hrali obetavo, hádzali sa do striel, blokovali to. Michalovce boli útočnejšie, mali viac náznakov šancí ako my. Výborne však hrala naša obrana, aj preto som neinkasoval gól."