Mimo zaužívanej komfortnej zóny. Strelec si nepamätal, čo mu vravel tréner

Radosť domácich bola o to väčšia, že to bol stý zápas Dunajskej Stredy v MOL Aréne.

"Nepovažujem to za risk," vyhlásil 40-ročný portugalský kouč na tlačovej konferencii. Základný cieľ splnil: DAC zvíťazil nad Senicou 1:0.

DUNAJSKÁ STREDA. Prekvapil už základnou zostavou. Nový tréner Dunajskej Stredy Joao Janeiro dal v stretnutí so Senicou príležitosť aj takým hráčom, ktorí predtým hrávali menej. Od začiatku bol na ihrisku Dominik Veselovský, Thibaut Verlinden, Zuberu Sharani i Luciano Vera.

Od úvodu zápasu sa zdalo, že žlto-modrí sú živší a hrajú s väčšou chuťou než v predchádzajúcich kolách. Vypracovali si šance, no aj rýchle kontry Senice boli nebezpečné. Hostia dokonca dvakrát rozvlnili sieť, no góly Filipa Oršulu i Šimona Šumberu padli z ofsajdu.

A tak napokon rozhodla strela striedajúceho Brahima Moumoua z 68. minúty.

Moumou nastúpil po zranení, predtým naposledy hral začiatkom augusta. "Teším sa, že som sa vrátil hneď gólom, dodá mi to sebavedomie," usmieval sa 20-ročný rodák z Nemecka. S akými pokynmi ho poslal tréner na ihrisko? "To si už nepamätám," smial sa.

Hravé tréningy

Jedným z najaktívnejších hráčov na ihrisku bol András Schäfer. Mal niekoľko nebezpečných striel a vyhrával aj súboje. Aj on patrí medzi tých jedenásť reprezentantov, ktorí mali iba dva dni na to, aby sa po návrate do klubu spoznali s novým trénerom.

"Bol to trošku čudný pocit, vrátiť sa po reprezentačnej prestávke, lebo sa mnoho vecí zmenilo. Cítil som aj na spoluhráčoch, že nie sú vo svojej zaužívanej komfortnej zóne," prezradil Schäfer.

Prvý dojem z portugalského trénera je podľa neho pozitívny. "Má veľmi hravé tréningy. Neviem, či to bude takto stále, alebo je to preto, lebo zatiaľ nebolo dosť času na nejaké vážnejšie taktické veci. Uvidíme, teším sa na spoluprácu," uviedol Schäfer.