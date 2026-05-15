Pozrie sa Strelec predsa len do Premier League? Jeho tím žiada vyradiť Southampton

FC Middlesbrough požiadal riadiaci orgán druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže Championship o vylúčenie FC Southampton z play off o postup do Premier League.
„Svätci“ čelia obvineniu pre nelegálne sledovanie tréningu tímu, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný útočník David Strelec.
Southampton sa mal previniť pred úvodným stretnutím semifinále baráže (0:0).
Predstavitelia Middlesbrough obvinili Southampton zo špionáže počas tréningu vo svojom komplexe Rockliffe Park dva dni pred úvodným duelom baráže.
Po bezgólovej remíze nasledovala remíza 1:1 v odvete a po víťazstve v predĺžení sa radovali z postupu hráči Southamptonu.
Middlesbrough v piatok potvrdilo, že sa chcelo stať účastníkom vypočutia nezávislej komisie, ale túto možnosť mu zamietli.
„Klub ľutuje tento výsledok vzhľadom na to, že sme priamo dotknutí a disponujeme relevantnými dôkazmi o sporných udalostiach a ich vplyve na súťaž.
Sporné konanie, konkrétne sledovanie a nahrávanie nášho tréningu pred zápasom takého významu, zasahuje do samotného jadra športovej integrity a čestnosti súťaže,“ uviedol Strelcov zamestnávateľ v stanovisku.
„Za týchto okolností je jedinou primeranou reakciou športová sankcia, ktorá by zabránila klubu FC Southampton zúčastniť sa finále play off EFL Championship,“ napísali ´Boro´ a vyzvali vedenie ligy, aby na pojednávaní presadilo športovú sankciu voči Southamptonu
„s cieľom chrániť integritu hry, ochrániť všetky členské kluby a odradiť akékoľvek budúce pokusy o získanie nespravodlivej a nezákonnej výhody v snahe o postup do Premier League.“
Finále play off je na programe 23. mája vo Wembley. Druhým finalistom je Hull City.