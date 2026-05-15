Pozrie sa Strelec predsa len do Premier League? Jeho tím žiada vyradiť Southampton

Fotka zo zápasu Southampton - Middlesbrough. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|15. máj 2026 o 18:26
Predstavitelia Middlesbrough obvinili svojho súpera zo špionáže počas tréningu.

FC Middlesbrough požiadal riadiaci orgán druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže Championship o vylúčenie FC Southampton z play off o postup do Premier League.

„Svätci“ čelia obvineniu pre nelegálne sledovanie tréningu tímu, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný útočník David Strelec.

Southampton sa mal previniť pred úvodným stretnutím semifinále baráže (0:0).

Predstavitelia Middlesbrough obvinili Southampton zo špionáže počas tréningu vo svojom komplexe Rockliffe Park dva dni pred úvodným duelom baráže.

Po bezgólovej remíze nasledovala remíza 1:1 v odvete a po víťazstve v predĺžení sa radovali z postupu hráči Southamptonu.

VIDEO: Zostrih zápasu Southampton - Middlesbrough

Middlesbrough v piatok potvrdilo, že sa chcelo stať účastníkom vypočutia nezávislej komisie, ale túto možnosť mu zamietli.

„Klub ľutuje tento výsledok vzhľadom na to, že sme priamo dotknutí a disponujeme relevantnými dôkazmi o sporných udalostiach a ich vplyve na súťaž.

Sporné konanie, konkrétne sledovanie a nahrávanie nášho tréningu pred zápasom takého významu, zasahuje do samotného jadra športovej integrity a čestnosti súťaže,“ uviedol Strelcov zamestnávateľ v stanovisku.

„Za týchto okolností je jedinou primeranou reakciou športová sankcia, ktorá by zabránila klubu FC Southampton zúčastniť sa finále play off EFL Championship,“ napísali ´Boro´ a vyzvali vedenie ligy, aby na pojednávaní presadilo športovú sankciu voči Southamptonu

„s cieľom chrániť integritu hry, ochrániť všetky členské kluby a odradiť akékoľvek budúce pokusy o získanie nespravodlivej a nezákonnej výhody v snahe o postup do Premier League.“

Finále play off je na programe 23. mája vo Wembley. Druhým finalistom je Hull City.

