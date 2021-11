ONLINE: Veľká cena Brazílie 2021 dnes (formula 1)

Veľká cena São Paula. Tento víkend sa netradične viedol v duchu novinky v podobe kvalifikačného šprintu. Z prvého miesta síce mal štartovať Lewis Hamilton, no Brit bol neskôr z piatkovej kvalifikácie diskvalifikovaný a v šprinte si tak Pole position vybojoval jeho tímový kolega Valtteri Bottas. V prvej rade ho doplní prvý muž celkového poradia Max Verstappen. Druhá rada patrí Carlosovi Sainzovi a Sergiovi Perezovi. Hamiltonovi sa v šprinte podarilo predrať až na piatu priečku, no penalizácia ho odsúva až na desiate miesto. Piaty tak vyštartuje Lando Norris a v tretej rade s ním bude Charles Leclerc. Ďalšie miesta patria Gaslymu, Oconovi, Vettelovi a desiaty bude už spomínaný Lewis Hamilton. Čaká nás teda veľmi zaujímavý pretek a uvidíme, či Verstappen opäť navýši svoj náskok, alebo sa Hamiltonovi, ktorý štartuje zo stredu poľa podarí prekvapiť.

