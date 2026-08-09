FIA plánuje ďalšiu zmenu. Hmotnosť monopostov formuly 1 bude ešte nižšia

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) chce pri ďalšej zmene pravidiel znížiť hmotnosť monopostov F1 o ďalších 80 kilogramov.
Riaditeľ FIA pre monoposty Nikolas Tombazis považuje súčasné technické predpisy pre šasi za krok správnym smerom, no podľa neho je stále priestor na výraznejšie odľahčenie a zmenšenie áut.
Nové pravidlá, platné od tejto sezóny, priniesli kratšie a užšie monoposty. Rázvor sa zmenšil o 20 cm, šírka o 10 cm a minimálna hmotnosť klesla z 800 na 768 kg. Autá majú zároveň menší aerodynamický prítlak.
„Autá sú o niečo ľahšie a menšie, čo jazdci ocenili. V budúcnosti by som ich však chcel mať o ďalších 80 kilogramov ľahšie a možno ešte o niečo kratšie a menšie,“ citovali Tombazisa nemecké médiá.
FIA chce ďalší výrazný krok urobiť pri nasledujúcej veľkej zmene technických pravidiel, ktorá je naplánovaná na rok 2031. V prípade dostatočnej podpory by nové predpisy mohli vstúpiť do platnosti už o rok skôr. Tombazis zároveň vyzdvihol, že sa podarilo zastaviť dlhodobý trend rastúcej hmotnosti monopostov.
„Myslím si, že je to prvýkrát približne od roku 2000, možno dokonca ešte skôr, čo autá F1 'schudli',“ dodal.