Verstappen je oficiálne majstrom. FIA zamietla oba protesty Mercedesu

K porušeniu predmetných bodov pravidiel došlo podľa Mercedesu v závere pretekov, keď Verstappen vyťažil z prítomnosti bezpečnostného vozidla, vďaka čomu sa dostal do tesnej blízkosti Hamiltona a krátko po reštarte ho dokázal predbehnúť.

Nemecká stajňa poukázala na porušenie podmienok, ktoré musia byť dodržané, keď sa riaditeľstvo pretekov rozhodne stiahnuť safety car. V takom prípade sa musí počkať, kým sa o kolo pomalší pretekári zaradia do "vláčiku", no to sa na VC Abú Zabí nestalo.

Stewardi FIA však oba protesty po viac ako štyroch hodinách po skončení pretekov zamietli ako neopodstatnené.