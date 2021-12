Verstappen predviedol úžasné kolo. V Abú Zabí má pole position

Veľká cena Abú Zabí F1 - kvalifikácia

Navyše, ten vyštartuje do zajtrajších pretekov na červenej sade pneumatík, ktorá by mala byť rýchlejšia, ale skôr sa opotrebuje.

"Samozrejme, je to úžasný pocit. Som neskutočne spokojný. Toto je to, čo sme chceli, ale nikdy to nie je ľahké, špeciálne vzhľadom na ich formu z predošlých pretekov," povedal Verstappen krátko po kvalifikácii.

Obrovskú radosť mal Brit Lando Norris, ktorý na McLarene vybojoval tretie miesto. Naopak, sklamaním bolo až šieste miesto Valtteriho Bottasa.