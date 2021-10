Hamilton dostal trest, v Turecku sa na štarte výrazne prepadne

Pred dvoma týždňami to musel akceptovať Max Verstappen, no po skvelej stíhacej jazde vybojoval druhé miesto. Vďaka tomu na svojho hlavného rivala v boji o majstrovský titul stráca iba dva body.

Na štarte totiž príde o desať miest, keďže nasadil nový spaľovací motor. Na jeho monoposte W12 sa nemenila celá pohonná jednotka, čo by znamenalo prepad na chvost štartového poľa.

"Lewis Hamilton nasadil aj ďalší výfukový systém, no ten ešte spadá do povolenej alokácie, takže zaň trest nedostane," pripomína portál f1online.sk.

Okrem rodáka zo Stevenagu, ktorý sa v Turecku už dvakrát tešil z víťazstva, dostal penalizáciu aj Carlos Sainz. Španiel jazdiaci za Ferrari kompletne menil motor a mal by vyštartovať ako posledný. Zmeniť by to mohli už len prípadné ďalšie penalizácie.