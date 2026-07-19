Slovensko malo najúspešnejšiu výpravu. Titul majstrov sveta získalo v troch kategóriách

Slovenské reprezentantky Kristína Vöröšová a Klaudia Nemcová.
Slovenské reprezentantky Kristína Vöröšová a Klaudia Nemcová. (Autor: Facebook FootGolf Slovakia)
TASR|19. júl 2026 o 16:51
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Okrem troch zlatých získalo Slovensko aj jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.

Slovenské reprezentantky Kristína Vöröšová a Klaudia Nemcová získali zlaté medaily v individuálnych súťažiach na premiérových MS juniorov vo footgolfe v nemeckom Gahlenzi.

Slovensko sa s bilanciou troch zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej medaily stalo najúspešnejšou spomedzi 22 zúčastnených krajín.

Nemcová triumfovala v kategórii dievčat vo veku 16 – 18 rokov. Svetová jednotka zahrala v záverečnom treťom kole sedem kopov pod par a zvíťazila s celkovým výsledkom –23.

Druhá Švédka Elise Magnussonová zaostala o 19 a tretia Holanďanka Roos Seehausenová o 34 kopov.

Vöröšová zvíťazila medzi dievčatami vo veku 13 – 15 rokov. Pred záverečným kolom strácala na Slovinku Liju Drevenšekovú dva kopy a počas neho sa jej manko zvýšilo až na štyri. Slovenka však stratu zmazala a o jej triumfe rozhodlo birdie na poslednej jamke.

Vöröšová dosiahla celkové skóre –10, druhá Drevenšeková skončila na –8 a bronz získala Francúzka Maelys Silva Rabyová (+8). Slovenka Ema Cigláňová obsadila piate miesto (+11).

Tretiu slovenskú medailu v individuálnych súťažiach pridal Samuel Sopko, ktorý po úspešnom rozstrele získal bronz v kategórii chlapcov vo veku 16 – 18 rokov. Lukáš Konečný obsadil v kategórii 13 – 15 rokov spoločné štvrté miesto.

Slováci predtým získali zlato aj v súťaži miešaných tímov vo vekovej kategórii 16 – 18 rokov zásluhou dvojice Nemcová – Sopko. Vöröšová s Konečným vybojovali v mladšej kategórii striebro. Informovala o tom Slovenská footgolfová asociácia.

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    Slovenské reprezentantky Kristína Vöröšová a Klaudia Nemcová.
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    Slovensko malo najúspešnejšiu výpravu. Titul majstrov sveta získalo v troch kategóriách
    dnes 16:51
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