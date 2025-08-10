Slovenské florbalistky nepostúpili do semifinále. Švédky boli jasne silnejšie

Svetové hry v neolympijských športoch 2025
florbal - ženy, A-skupina:
Švédsko - Slovensko 15:4 (5:0, 2:1, 8:3)
Góly: /Správu aktualizujeme/
Zostava SR: /Správu aktualizujeme/
BRATISLAVA. Slovenské florbalistky prehrali v poslednom zápase skupiny A na Svetových hrách v Číne so Švédskom 4:15.
Slovenky si tak zahrajú už len o konečné 5. miesto, keď si v utorok zmerajú sily so Singapurom.
Skupinu A vyhralo práve Švédsko s plným počtom 6 bodov. Do semifinále putuje aj druhé Švajčiarsko, ktoré získalo 4 body.
Slovensko skončilo v skupine na treťom mieste s počtom bodov 2 za víťazstvo proti Thajsku, ktoré nemá ani bod.
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
3
3
0
0
0
43:9
6
2.
Švajčiarsko
3
2
0
0
1
30:10
4
3.
Slovensko
3
1
0
0
2
20:23
2
4.
Thajsko
3
0
0
0
3
3:54
0