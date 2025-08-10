    Slovenské florbalistky nepostúpili do semifinále. Švédky boli jasne silnejšie

    Slovenské florbalistky. Archívny záber.
    Sportnet|10. aug 2025 o 10:07
    Slovenky si tak zahrajú už len o konečné 5. miesto

    Svetové hry v neolympijských športoch 2025 

    florbal - ženy, A-skupina:

    Švédsko - Slovensko 15:4 (5:0, 2:1, 8:3)

    Góly: /Správu aktualizujeme/

    Zostava SR: /Správu aktualizujeme/

    BRATISLAVA. Slovenské florbalistky prehrali v poslednom zápase skupiny A na Svetových hrách v Číne so Švédskom 4:15.

    Slovenky si tak zahrajú už len o konečné 5. miesto, keď si v utorok zmerajú sily so Singapurom.

    Skupinu A vyhralo práve Švédsko s plným počtom 6 bodov. Do semifinále putuje aj druhé Švajčiarsko, ktoré získalo 4 body.

    Slovensko skončilo v skupine na treťom mieste s počtom bodov 2 za víťazstvo proti Thajsku, ktoré nemá ani bod.

    Tabuľka skupiny A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Švédsko

    3

    3

    0

    0

    0

    43:9

    6

    2.

    Švajčiarsko

    3

    2

    0

    0

    1

    30:10

    4

    3.

    Slovensko

    3

    1

    0

    0

    2

    20:23

    2

    4.

    Thajsko

    3

    0

    0

    0

    3

    3:54

    0

    Ďalšie športy

