    VIDEO: Mladým Fínom sa v Trenčíne darí. Lotyšov zostrelili peknými gólmi

    Fínsko U18
    Fínsko U18
    Sportnet, TASR|24. apr 2026 o 20:49 (aktualizované 24. apr 2026 o 21:16)
    Fínsko bude ďalším súperom Slovenska.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Fínsko - Lotyšsko 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

    Góly: 14. Kuukasjärvi (E. Uronen), 33. Santala (Alalauri)

    Fínski hokejisti triumfovali aj vo svojom druhom zápase skupiny A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V Trenčíne zdolali Lotyšsko 2:0.

    Po dvoch odohratých stretnutiach sú na čele tabuľky s plným počtom bodov o skóre pred Slovenskom. Sobotný duel (18.00 h)

    Suomi“ s domácim tímom tak bude priamym súbojom o priebežné prvé miesto. Lotyši stále čakajú na prvé body, figurujú na štvrtom mieste.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Lotyšsko

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    2

    2

    0

    0

    0

    8:1

    6

    2.

    Slovensko

    2

    2

    0

    0

    0

    8:2

    6

    3.

    Kanada

    2

    1

    0

    0

    1

    7:2

    3

    4.

    Lotyšsko

    2

    0

    0

    0

    2

    0:8

    0

    5.

    Nórsko

    2

    0

    0

    0

    2

    2:12

    0

    MS v hokeji U18 2026

