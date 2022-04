Štyridsiatnik v F1 nekončí, Fernando Alonso odchod do dôchodku neplánuje

Dvojnásobný majster sveta (2005, 2006) necíti tlak zo strany mladých jazdcov, ktorí si hľadajú cestu do prestížneho seriálu.

Štyridsaťročný veterán má v prebiehajúcej sezóne na konte dva body a od roku 2001 štartoval v 335 pretekoch, čo je druhý najvyšší počet v histórii. Na čele poradia by mal na jeseň predbehnúť rekordéra Kimiho Räikkönena (349).

Dvadsaťjedenročný pretekár vo svojej premiérovej sezóne triumfoval vlani vo Formule 2 a rok predtým premenil na titul aj svoj debut vo Formule 3. V Alpine zatiaľ zastáva pozíciu náhradníka.

"Myslím si, že keby som mal 25 rokov, neviedli by sme tento rozhovor. V skutočnosti je to však o forme, nie o veku. Vlani sa mi darilo, uvidíme, ako to bude v tomto roku," uviedol Alonso počas Veľkej ceny Austrálie.

"Chcem ďalej pretekať, viem, že som rýchly a užívam si to. Zostanem ešte o pár rokov dlhšie, dva alebo tri," dodal pre agentúru AFP.

Vlani v novembri dosiahol v Katare prvé pódiové umiestenie po vyše siedmich rokoch, z ktorých dva bol mimo diania v kráľovskom motošporte.