Nechcú sa už vracať späť. Od Kozáka sa stále máme čo učiť, znie z Košíc

Kandidátov bolo viacero. Myslím si, že sme sa rozhodli správne. Anton Šoltis má dostatok skúsenosti z Fortuna ligy i druhej ligy, takisto so zabudovaním mladých hráčov. Navyše je to Košičan. Dúfam, že dokáže naplniť naše predstavy.

Košiciam v uplynulej sezóne útok na postup nevyšiel. Ako to s odstupom času hodnotíte?

Bolo to pre nás všetkých sklamanie. Očakávania pred sezónou boli veľké. Mužstvo malo vytvorené nadštandardné podmienky, vrátane realizačného tímu. Nielenže boli najlepšie v druhej lige, ale pokojne sa môžeme porovnávať aj s účastníkmi Fortuna ligy.

Sezóna napokon priniesla scenár, ktorý sa už možno nebude opakovať. Postúpili až tri mužstvá. My sme skončili na piatom mieste. Chceme sa z toho poučiť, aby sa to neopakovalo.

Čo bude potrebné zmeniť?

Do minulosti sa už veľmi vracať nechcem. Snažíme sa pozerať dopredu, v klube prebiehajú nové procesy. Začína pomaly výstavba akadémie, našich mladých hráčov by sme v dohľadnej dobe radi zapracovali do A-mužstva. To je smer, ktorým sa chceme uberať. Do prípravy sa zapojí sedem dorastencov z uplynulej sezóny, pričom niektorí stále môžu hrať za kategóriu U19.