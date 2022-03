Schumachera po nehode prepustili z nemocnice. Som v poriadku, napísal

DŽIDDA. Nemeckého jazdca F1 Micka Schumachera po ťažkej havárii v sobotnej kvalifikácii na Veľkú cenu Saudskej Arábie prepustili z nemocnice, na štart nedeľných pretekov sa však nepostaví.

Tím Haas do nich nastúpi iba s druhým pilotom Kevinom Magnussenom. Schumacher neskôr cez sociálnu sieť odkázal, že je v poriadku.

Dvadsaťtriročný jazdec stratil počas kvalifikačnej jazdy nad svojím vozidlom kontrolu v rýchlosti 240 km/h a narazil do steny. Z okruhu ho odviezla sanitka, no bol pri vedomí a komunikoval. Po leteckom transporte do nemocnice absolvoval ďalšie vyšetrenia.