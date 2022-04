Do F1 sa zrejme zapojí ďalšia automobilka, mala by sa pridať o štyri roky

INGOLSTADT. Nemecká automobilka Audi by sa v blízkej budúcnosti mohla stať súčasťou seriálu MS F1.

Stopercentne isté to ešte nie je, no členovia dozornej rady koncernu Volkswagen AG sú tejto myšlienke naklonení. Plány vstúpiť do efjednotky potvrdili na svojom štvrtkovom zasadnutí. Informovala o tom agentúra DPA.

Audi by mohla mať svoj tím od roku 2026, keď by na základe nových pravidiel mohli hybridné motory využívať výhradne biopalivo a spaľovanie by sa malo starať maximálne o polovicu výkonu.