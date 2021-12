Návrat Bartekovej do MOV? Exekutíva schválila jej nomináciu

To sa uskutoční vo februári 2022 v Pekingu, krátko pred začiatkom XXIV. zimných olympijských hier.

V minulosti sa úplne výnimočne stalo, že by niekto navrhnutý exekutívou na členstvo v MOV napokon nebol zvolený. Informoval o tom web olympic.sk.

Pôvodný mandát získala na OH v Londýne

Danka Barteková vypadla z radov členov MOV po osemročnom pôsobení v posledný deň tohtoročných Hier XXXII. olympiády v Tokiu (8. augusta).

K ukončeniu jej členstva došlo v dôsledku toho, že vo voľbách do komisie športovcov MOV počas OH v Tokiu sa nedostala do zvolenej štvorice.

Medzi 30 kandidátmi skončila siedma, čo znamenalo, že jej dovtedajší mandát v komisii športovcov MOV aj celkovo v MOV vypršal v záverečný deň OH.



Pôvodný mandát v komisii športovcov získala víťazstvom vo voľbách počas OH 2012 v Londýne.