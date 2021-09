Len tak stoja? Strelec spáli na pretekoch toľko kalórií, ako baník

Strelec ERIK VARGA v rozhovore hovorí aj o tom, ako vnímal zmenu pravidiel v mix trape, ako prežíval sklamanie v Tokiu a aké sú jeho plány do budúcnosti.

Štartoval na štyroch olympiádach. Vždy patril k širšiemu okruhu favoritov, ale ani raz sa nedostal do finále. V Tokiu mal dva pokusy – po súťaži jednotlivcov sa predstavil aj v mixe. Po boku olympijskej víťazky mal na dosah vytúženú olympijskú medailu, ale chýbal jeden výstrel…

Áno, nemá zmysel teraz smútiť. Taký je šport. Človek môže byť pripravený na sto percent, môže zastrieľať veľmi dobre, ale potrebuje aj trochu šťastia. Život ide ďalej, treba sa pozerať do budúcnosti. Najdôležitejšie je aj tak zdravie. Budem naďalej bojovať a nádej zomiera posledná.

Olympiáda v Tokiu sa konala rok po pôvodnom termíne. Ako to ovplyvnilo vašu prípravu?

Bolo to celé rozhodené, nemôžem to porovnať s prípravami na predchádzajúce olympiády. Dali sme do toho maximum, aby sme sa čo najlepšie pripravili. Výsledok ukázal, že sme odviedli dobrú robotu, ale chýbalo šťastie, aby bolo lepšie aj umiestnenie. Teraz je už škoda nad tým lamentovať.