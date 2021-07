Černák? Jeho úspech nie je úspechom slovenského hokeja, vraví Valábik

„Je to úspech Erika Černáka, ktorý sa dokázal presadiť v obrovskej konkurencii v takom kvalitnom tíme, ako je Tampa. Určite to ale nemožno považovať za úspech slovenského hokeja. Erik si to vydrel sám ako jednotlivec,“ hovorí pre Sportnet bývalý slovenský reprezentačný obranca BORIS VALÁBIK .

Už v minulých sezónach ukázal, že je dostatočne dobrým korčuliarom na to, aby vedel výrazne podporovať svoj tím aj v útočnej fáze. Dokáže sa zbaviť forčekujúceho útočníka. Erik bol vždy silný v osobných súbojoch. Nesnaží sa len jednoducho zbaviť puku nahodením do pásma, ale veľmi dobre pracuje na kombinačnej hre.

Dôležité bude, aby sa mu vyhli zranenia. Som presvedčený o tom, že ešte môže výrazne napredovať. Je stále veľmi mladý, no už teraz dokazuje, aký skvelý obranca sa z neho stal. Má pred sebou svetlú budúcnosť a ja mu to veľmi prajem.

Sú to obrovské prísľuby do budúcnosti. Sám ale viem, koľko tvrdej driny, odriekania, ale aj šťastia stojí za tým, aby sa hráč presadil v NHL. Šťastím môže byť to, že sa hráč nezraní alebo ho vedie tréner, ktorý ho má rád. Pred týmito chlapcami je ešte neskutočne dlhá cesta, aby sa aspoň na jeden zápas pozreli do NHL.

Majú predpoklady na to, aby v budúcnosti dosiahli podobný úspech ako Černák?

Bol by som veľmi rád, keby sa im to podarilo. Musia však myslieť na to, že vo svete je mnoho hráčov, ktorí sú lepší a pracujú na sebe viac ako oni. Nehovoriac o tom, že stačí, ak si nájdu priateľku a povedia si, že im je s ňou lepšie ako na tréningu. Aj takýchto prípadov bolo mnoho. Faktorov, ako by sa to ešte mohlo pokaziť, je príliš veľa. Zatiaľ je priskoro na to, aby sme sa už teraz mohli tešiť, že máme veľa talentovaných hráčov, ktorí sa môžu presadiť v zámorí.

U útočníka Montrealu Tomáša Tatara, ktorý takmer celé play off presedel na tribúne, sa špekuluje o výmene do iného tímu. Môže mu to pomôcť?

Tomášovu situáciu detailne nepoznám, ale vo všeobecnosti bude vždy platiť, že každý tréner má hráčov, ktorých má radšej a iných zasa menej. Je to pochopiteľné a často zaváži, aké výkony predvádza hráč na ľade. Ak by dokázal získavať extra body, tréner by ho neposadil, ani keby mu bol nesympatický. Takmer každý hráč má počas sezóny obdobie, že sa mu v produktivite príliš nedarí.