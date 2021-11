Inšpiruje ma Vlhová a tiež mám svoju Shiffrinovú, tvrdí atletická kráľovná

Má 21 rokov a už ohúrila atletický svet. V aktuálnej sezóne sa na 400 metrov cez prekážky stala majsterkou Európy do 23 rokov a na olympiáde v Tokiu sa dostala do semifinále. Nevedno, kde sa až zastaví.

Bolo to dosť podobné. V rozbehoch na olympiáde som mala veľký stres. Bola to však predsúťažná nervozita. Pri odovzdávaní cien to bola iná nervozita, že idem na pódium, čo pre mňa nie je bežné. Stalo sa mi prvýkrát, že som si išla prevziať ocenenie pred toľkými ľuďmi. Na pódiu som bola nervózna. Budem sa snažiť na to zvyknúť.

Ste trémistka?

Pred prvými pretekmi sezóny mám vždy trému, keďže po dlhej príprave neviem, na čom som, na akej úrovni. Nasledujúce preteky už zvládam. V bežnom živote som trémistka, keď mám napríklad v škole ťažkú skúšku. Cítim pocit zodpovednosti.