Zapletalová vyhrala anketu Atlét roka, Tótha uviedli do Siene slávy

V debute na olympijských hrách v Tokiu sa prebojovala do semifinále a pätnástou priečkou dosiahla druhé najlepšie umiestnenie slovenských atlétov na podujatí.

Štartovala na dvoch mítingoch prestížnej Diamantovej ligy, v Gatesheade bola štvrtá a v Paríži šiesta. V šprinte na 200 m vytvorila v českej extralige rekord žien SR do 23 rokov (23,42).

"Pre mňa sú dôležitejšie úspechy na dráhe ako tie v anketách. Keď to však ide jedno s druhým, tak ma to určite veľmi teší," povedala Zapletalová.

Na štvrtkovom slávnostnom galavečere v Bratislave opísala svoje pocity z vrcholných podujatí slovami: "Bol to rozdiel, OH sú iné ako ME. Na ME som vyhrala a to boli neopísateľné pocity, vždy si na to rada spomeniem. V Tokiu to bola pravá olympijská atmosféra, po tom túži každý športovec."