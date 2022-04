Súčasný systém vo vodnom slalome vyhoduje aj slabším krajinám, vraví Kaliská

Zatiaľ pracuje v Dukle Banská Bystrica, hoci by rada niekomu odovzdávala skúsenosti ako trénerka. "Viem si to predstaviť a bola by som v tej pozícii doma, ale prišla ponuka z inej oblasti," vraví dvojnásobná olympijská víťazka.

Je to veľká česť, že som mohla byť medzi takými to skvelými športovcami. Na druhej strane som rada, že aj po skončení profesionálnej kariéry sa na nás nezabudlo a spomenulo sa takouto formou. Verím, že budeme pre mladšiu generáciu príkladom.

Už počas kariéry ste bola istým vzorom a odovzdávala ste skúsenosti, o čom spomína medailista z olympiády v Tokiu Jakub Grigar. Je to niečo čo si viete predstaviť aj naďalej?

Práca s deťmi je vždy veľmi ťažká, náročná, ale určite aj pekná. Tréner prežije s deťmi pekné chvíle, ktoré nikdy nemusí zažiť. Podobné to bolo v prípade Kuba. Veľa zohráva ako dokáže s tými deťmi komunikovať, v akej forme im pripraví tréning. Je to podstatné. Dobrým prístupom dokážete deti do toho tak tiahnuť, že dostanú do športu dobrý impulz. Keď prídu do staršieho veku je to len na nich, kam povedú ich kroky.