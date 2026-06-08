Elektronickým šípkam kraľuje Slovák. Na ME v Šamoríne triumfoval len v 16 rokoch

Alex Mjartan
Alex Mjartan (Autor: E-Darts Slovakia)
TASR|8. jún 2026 o 20:13
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Slovensko získalo celkovo štyri medaily.

Šamorín hostil do soboty majstrovstvá Európy v elektronických šípkach. Na turnaji sa predstavilo 320 hráčov z 13 krajín Európy a slovenskí reprezentanti získali celkovo štyri medaily. Tú najcennejšiu iba 16-ročný Alex Mjartan.

Mladík z Novák sa stal majstrom Európy, keď v 48-člennej konkurencii hráčov z desiatich krajín nenašiel na turnaji premožiteľa. Za Mjartanom skončili Turci Faruk Atasayar a Kerem Calikiran.

Šípkari a šípkarky bojovali o tituly celkovo v 14 disciplínach v kategóriách jednotlivcov, dvojíc a tímov. V hre cricket skončila na druhom mieste dlhoročná slovenská reprezentantka Lucia Jankovská z 1.Dart Clubu Brezno.

Premožiteľku našla až vo finále, kde prehrala s víťazkou turnaja Selin Kuruogluovou z Nemecka. Tretie miesto spomedzi 53 hráčok z 12 krajín obsadila Slovenka Denisa Šufliarska z DC Rača.

Štvrtú medailu pre Slovensko, druhú bronzovú, vybojovala medzi tímami dvojica Martina Sulovská – Lucia Jankovská. Spomedzi 40 párov z 12 krajín triumfovali Chorvátky Marina Leticová a Gabriela Kurobasová. Informácie prinieslo Združenie šípkarských organizácií.

Šípky

    Alex Mjartan
    Alex Mjartan
    Elektronickým šípkam kraľuje Slovák. Na ME v Šamoríne triumfoval len v 16 rokoch
    dnes 20:13
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