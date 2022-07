EYOF 2022: Džudista Čopák prehral vo štvrťfinále, nevyšla mu ani repasáž

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský džudista Gabriel Čopák neuspel vo štvrťfinále kategórie do 81 kg na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici.

Francúzovi Thomasovi Puchlymu podľahol na wazari a nevyšla mu ani repasáž, v ktorej ho Estónec Karl Johannes Pilt zdolal na ippon.

Čopák predtým zvíťazil nad Hristijanom Gligoroskim zo Severného Macedónska a Talianom Francescom Sansonettim.

V druhom kole repasáže skončili aj jeho krajania Timotej Štefánik (do 90 kg) a Natália Škvareninová (do 70 kg). Tí vypadli spolu s Lenkou Tománkovou (do 63 kg) z hlavnej súťaže už v prvom kole.