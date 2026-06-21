Slovenskí džudisti v Mongolsku so štyrmi triumfami, najviac sa darilo Bartovi

Slovenský džudista Alex Barto.
Slovenský džudista Alex Barto. (Autor: TASR/DUNA/MTI)
TASR|21. jún 2026 o 15:50
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Barto sa prebojoval do osemfinále.

Slovenský džudista Alex Barto si na grandslamovom turnaji v Ulanbátare pripísal v kategórii do 90 kg dve víťazstvá a svoje pôsobenie ukončil v osemfinále.

Jeden triumf dosiahli aj Benjamín Maťašeje vo váhe do 100 kg i Marius Fízeľ v najťažšej kategórii nad 100 kg.

Barto v 1. kole zdolal Kazacha Nuržana Bissenova 1:0 na júkó a v druhom zvládol po rovnakom výsledku súboj s Kim Džä-minom z Kórejskej republiky.

Nad jeho sily bol až v osemfinále Grék Theodoros Celidis, ktorému podľahol na ippon po 3:35 min trvajúcom zápase.

Maťašeje mal v 1. kole voľný žreb, v druhom na neho nestačil Rumun Alexandru Sibisan, ktorý prehral 0:1 na júkó. Prehru zaznamenal až v osemfinále, v ktorom ho zdolal Zelym Kocojev z Azerbajdžanu na ippon po 2:38 min.

Fízeľ nastúpil už do 1. kola, v ktorom si poradil s Maročanom Mohammedom Lahboubom na wazaari. Nad jeho sily bol v 2. kole Japonec Kanta Nakano, ktorý zvíťazil na ippon za 13 sekúnd.

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    Slovenský džudista Alex Barto.
    Slovenský džudista Alex Barto.
    Slovenskí džudisti v Mongolsku so štyrmi triumfami, najviac sa darilo Bartovi
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