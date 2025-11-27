    Rusi môžu opäť štartovať pod svojou vlajkou. Federácia sa odvoláva na ich úspechy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: Facebook/Slovak Judo Federation)
    TASR|27. nov 2025 o 11:11
    ShareTweet0

    Počnúc podujatím Grand Slam 2025 v Abu Zabí.

    Ruskí športovci môžu opäť štartovať pod vlastnou vlajkou na podujatiach pod hlavičkou Medzinárodnej džudistickej federácie (IJF).

    Rozhodol o tom Výkonný výbor na svojom zasadnutí. IJF tak po hlasovaní zrušil zákaz Ruska, ktorý vstúpil do platnosti po invázii na Ukrajinu.

    Počnúc podujatím Grand Slam 2025 v Abu Zabí môžu byť použité všetky náležitosti, vrátane štátnej hymny.

    IJF sa na svojom oficiálnom webe odvoláva na obohatenie jednotlivých súťaží vzhľadom na historické úspechy Ruska v tomto športe.

    Zároveň očakáva dodržiavanie zásad IJF týkajúcich sa spravodlivosti, inkluzívnosti a rešpektu.

    Vo svojom stanovisku sa odvoláva na rovnocenné zaobchádzanie so všetkými členmi a povinnosť ochrániť šport a jeho zástupcov.

    Ďalšie športy

    Curling, ilustračná fotografia.
    Curling, ilustračná fotografia.
    Slovenky sa tešia z víťazstva. Napriek tomu majú negatívnu bilanciu
    dnes 11:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Rusi môžu opäť štartovať pod svojou vlajkou. Federácia sa odvoláva na ich úspechy