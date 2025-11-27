Rusi môžu opäť štartovať pod svojou vlajkou. Federácia sa odvoláva na ich úspechy

Ruskí športovci môžu opäť štartovať pod vlastnou vlajkou na podujatiach pod hlavičkou Medzinárodnej džudistickej federácie (IJF).
Rozhodol o tom Výkonný výbor na svojom zasadnutí. IJF tak po hlasovaní zrušil zákaz Ruska, ktorý vstúpil do platnosti po invázii na Ukrajinu.
Počnúc podujatím Grand Slam 2025 v Abu Zabí môžu byť použité všetky náležitosti, vrátane štátnej hymny.
IJF sa na svojom oficiálnom webe odvoláva na obohatenie jednotlivých súťaží vzhľadom na historické úspechy Ruska v tomto športe.
Zároveň očakáva dodržiavanie zásad IJF týkajúcich sa spravodlivosti, inkluzívnosti a rešpektu.
Vo svojom stanovisku sa odvoláva na rovnocenné zaobchádzanie so všetkými členmi a povinnosť ochrániť šport a jeho zástupcov.