Nastúpil so všetkými synmi, bol dojatý. Splnil sa mi sen, teší sa 52-ročný brankár

JANOVA LEHOTA. Futbal je jeho srdcová záležitosť. Počas bohatej kariéry si splnil množstvo prianí, posledným bolo zahrať si v jednom tíme so všetkými tromi synmi. Podarilo sa. Dušan Karásek starší nastúpil ako brankár po boku Dušana Karáska mladšieho, Patrika Karáska a Richarda Karáska. „Na túto chvíľu som čakal dlho. Je to pre mňa splnený sen. Teraz už môžem zavesiť kopačky na klinec,“ dojato vravel 52-ročný gólman TJ Družstevník Janova Lehota Dušan Karásek starší. Najväčšia udalosť kariéry

Janova Lehota v šiestej lige ObFZ Žiar nad Hronom podľahla poprednému Repišťu 1:2. Karásek však bol napriek tomu spokojný. „Pre mňa je to veľká udalosť, najväčšia za 43 rokov kariéry. Najmladší syn Richard na jeseň ešte pre vek za mužov nemohol hrať, no teraz mohla prísť veľká chvíľa,“ dodal spokojne. Repište do prestávky vyhrávalo 2:0. Hostia mohli skóre zvýšiť, ale nestarnúci veterán predviedol viacero pekných zákrokov.

Janovej Lehote sa podarilo stav skorigovať a v samom závere mohla prísť veľká chvíľa. Dušan Karásek vybehol z brány a pokúšal sa o vyrovnanie. Lopta sa dostala k nemu a zakončoval, no skončila tesne nad bránou.

Dušan Karásek Pri futbale je celý život a venuje sa mu od deviatich rokov. Kariéru začínal v Santovke, neskôr hrával v Domadiciach či počas vojenčiny za české Jemnice. Najvyššie hral tretiu ligu za dorast v Tovarníkoch. Po návrate do rodnej Janovej Lehoty hrával za domácu TJ, susedný Kosorín a Šašovské Podhradie. Ako tréner viedol mládež v Janovej Lehote, mužov v Kosoríne, Lutile a Lovčici-Trubíne. Dušan Karásek bol vždy flexibilný, vedel sa uplatniť v poli i medzi tromi žrďami. Okrem hrania a trénovania si vyskúšal aj prácu štvrtoligového rozhodcu. Futbalu jednoducho zasvätil celý život.

„Ak by to bol gól, na druhý deň by som nešiel do práce,“ smial sa. „Dopadlo to ako dopadlo a hoci sme prehrali, som šťastný. Každý človek má nejaký sen a toto bol môj veľký sen,“ dodal. Vždy je pripravený nastúpiť Dušan Karásek starší už pravidelne nehráva, ale keď treba, vždy je pripravený nastúpiť. „Mám svoj vek, ale nikdy trénera neodmietnem. Volal mi deň pred zápasom, že mu vypadol brankár a ja som ani na sekundu nezaváhal. Som rád, že som okamih kariéry mohol zažiť proti Repišťu, kde mám množstvo kamarátov. Po zápase sme si posedeli pri dobrom guláši a užili si veľký deň,“ prezradil Karásek. So všetkými tromi synmi mohol nastúpiť už týždeň predtým v Hodruši-Hámre, no pre bizarný dôvod nehral. „Chlapci zobrali dresy, do ktorých sa nezmestím,“ zasmial sa. Pre futbal ušiel z nemocnice Dušan Karásek okrem brankára hrával v poli, robil trénera, funkcionára i rozhodcu. Futbal je pre neho vášeň. „V roku 2013 som bol po prvýkrát hospitalizovaný a na päť dní si ma nechali v nemocnici. Žiaľ, vychádzalo to na víkend. Trénoval som Lovčicu-Trubín a hrali sme dôležitý súboj o záchranu. Doktorky som sa pýtal na vychádzku, no nechcela ma pustiť. Sadol som teda v župane do auta, utekal sa domov prezliecť a rýchlo na futbal.

Keď ma žena uvidela, nadávala mi do bláznov, ale ja som si jednoducho nemohol pomôcť. Župan som hodil do igelitky, súboj som odkoučoval a remizovali sme s Brehmi 2:2. Hneď po konečnom hvizde som sadol do auta, na pumpe sa prezliekol späť do župana a utekal do nemocnice,“ zaspomínal na úsmevnú príhodu a pokračoval: „Keď som vošiel, sestrička ma už čakala a išla mi merať tlak. Spýtala sa ma, kde som bol. Odpovedal som jej, že na návšteve. Ona len s úsmevom odvetila, ja som fanúšička Hornej Vsi a pred dvadsiatimi minútami skončili zápasy, takže toto hovorte viete komu. Všetko našťastie dobre dopadlo a teraz na to už len s úsmevom spomínam.“ Víkend bez futbalu si nevie predstaviť Futbal je pre neho najlepší oddych. Víkend bez neho si nevie predstaviť.

„Je to pre mňa balzam na dušu. Vždy sa po pracovnom týždni teším na zápas, kde si zakričíme, zašportujeme a zabavíme sa. Futbal som vždy miloval. Pre mňa bola ako mladíka hrdosť, keď som v sobotu išiel hrať za dorast a v nedeľu za mužov. To bol pre mňa ideálny víkend. Smutné je, že teraz musí človek ľudí prosiť, aby prišli. Niekedy sa stane, že príde mladík z dorastu medzi mužov a keď na neho niekto starší skríkne, ujde a už ho neuvidíme. Za našich čias sme to brali ako prirodzené, že skúsenejší mali v kabíne hlavné slovo,“ uviedol. O Dušanovi Karáskovi je známe, že je poriadne emotívny. Hoci nerád prehráva, vie uznať kvality súpera. „Občas si pokričím aj na rozhodcov, no vždy bez nadávok. Veľakrát ma to zamrzí, ale už to nejde vrátiť späť. Počas zápasov som proste impulzívny. Stane sa mi, že vybuchnem, som už jednoducho taký. Je to však len na deväťdesiat minút, emócie potom opadnú a po zápase nemám problém si podať ruku a ísť na pivo.“