DAC zaskočil bratislavský Slovan, majster opäť ani neskóroval

/zdroj: Nova Sport/

Vladimír Weiss, tréner Slovana Bratislava: "Bol to výborný zápas. Z našej strany to bol vonku asi náš najlepší výkon v sezóne. Ale keď nedáte gól, nemôžete pomýšľať na dobrý výsledok. Dunajská Streda hrala veľmi dobre.

Neklamme si, na hráčoch je cítiť, že je koniec sezóny. Darmo ich motivovať. Nie je to moja úloha, hráči sa musia motivovať sami, ale nie všetci to pochopili. Bol to pre Slovan poučný zápas do budúcnosti.

Ľudia boli skvelí, ďakujem im, že prišli. My sa teraz musíme pripraviť na Trnavu a finále pohára. Avizoval som, že dám priestor všetkým hráčom, no otázka je, či je ich kvalita taká, ako si niekto možno myslí."

Joao Janeiro, tréner DAC Dunajská Streda: "Hra bola výborná. Máme veľa zranených, snažíme sa to kompenzovať aj našimi talentovanými chlapcami. Potrebujeme zvýšiť sebavedomie, využívať šance. V tomto bol tento zápas dôležitý. Som hrdý na svoj tím. Tieto body majú pre nás obrovskú cenu."