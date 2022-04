Tretí raz bez gólov. Súboj Trnavy a Ružomberka sa skončil opäť len remízou

/zdroj: TV Dajto/

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Snažili sme sa celý zápas dobýjať Ružomberok, no nedarí sa nám im dať gól. Mali sme tam veľa centrov, ktoré mali skončiť zakončením či šancou, lietalo to z jednej strany na druhú, no nedokázali sme to. S bodom nie sme spokojní, chceli sme doma vyhrať. No celozápasová prevaha nám nestačila."

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Išli sme do Trnavy s tým, že chceme získať minimálne bod, čo sa nám aj podarilo, hoci vyložených šancí sme mali viac. Aj keď územná prevaha bola na strane domácich. Chalani si zaslúžia pochvalu, šancu dostali aj viacerí hráči z juniorky a v našej hre nenastal žiadny problém.

Podľa prvých informácií má Martin Boďa podvrtnuté koleno, pevne verím, že to nebude ťažké zranenie. Je dôležitý článok našej hry."