VIDEO: Búra hranice rýchlosti. Brit je prvý v histórii, kto pokoril métu 9 sekúnd

    TASR|14. aug 2025 o 21:20
    Stanovil svetový rekord v šprinte na 200 metrov.

    KONYA. Britský dráhový cyklista Matt Richardson stanovil v tureckej Konyi nový svetový rekord v šprinte na 200 metrov.

    Dvadsaťšesťročný Brit sa stal historicky prvým človekom, ktorý pokoril métu deviatich sekúnd.

    Časom 8,941 sekundy pokoril počin Holanďana Harrieho Lavreysena (9,088 s) z minuloročných olympijských hier v Paríži.

    „Bol som v podstate len pasažier. Bicykel som len mierne nasmeroval a len sa sám riadil. Trať som poznal, takže som len dával pozor na niektoré miesta a išiel som najviac, ako sa dalo,“ citovala agentúra AP Richardsona.

