VIDEO: Nový deň, nový rekord. Famózny cyklistka znovu posunul magickú hranicu

    TASR|15. aug 2025 o 22:26
    Mal priemernú rýchlosť necelých 82 km/h.

    KONYA. Britský cyklista Matt Richardson prekonal v piatok svoj vlastný svetový rekord na dráhe v disciplíne 200 m s letmým štartom.

    Na velodróme v tureckom meste Konya zaznamenal čas 8,857 s, keď dosiahol priemernú rýchlosť 81,291 km/h.

    Richardson sa vo štvrtok stal prvým cyklistom, ktorý sa na tejto trati dostal pod 9 sekúnd, keď prekonal doterajšie historické maximum Holanďana Harrieho Lavreysena a zajazdil 8,937. O deň neskôr sa dokázal ešte zlepšiť o osem desatín sekundy.

    VIDEO: Nový rekord Matta Richardsona

    „Vedel som, že sa ten čas dá stlačiť, vo štvrtok som nešiel ideálnu líniu. Tušil som, že ak sa mi všetko podarí zrealizovať precízne a držať sa čo najbližšie čiernej čiary, budem rýchlejší a presne to sa aj stalo,“ povedal podľa DPA Richardson, ktorý reprezentuje Veľkú Britániu až od tejto sezóny, ešte minulý rok na olympiáde v Paríži jazdil vo farbách Austrálie.

    Dvestovka letmo nie je olympijská disciplína, no tradične sa jazdí aj ako kvalifikácia šprintu. Bola aj súčasťou omnia.

