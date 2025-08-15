VIDEO: Nový deň, nový rekord. Famózny cyklistka znovu posunul magickú hranicu

KONYA. Britský cyklista Matt Richardson prekonal v piatok svoj vlastný svetový rekord na dráhe v disciplíne 200 m s letmým štartom.
Na velodróme v tureckom meste Konya zaznamenal čas 8,857 s, keď dosiahol priemernú rýchlosť 81,291 km/h.
Richardson sa vo štvrtok stal prvým cyklistom, ktorý sa na tejto trati dostal pod 9 sekúnd, keď prekonal doterajšie historické maximum Holanďana Harrieho Lavreysena a zajazdil 8,937. O deň neskôr sa dokázal ešte zlepšiť o osem desatín sekundy.
VIDEO: Nový rekord Matta Richardsona
„Vedel som, že sa ten čas dá stlačiť, vo štvrtok som nešiel ideálnu líniu. Tušil som, že ak sa mi všetko podarí zrealizovať precízne a držať sa čo najbližšie čiernej čiary, budem rýchlejší a presne to sa aj stalo,“ povedal podľa DPA Richardson, ktorý reprezentuje Veľkú Britániu až od tejto sezóny, ešte minulý rok na olympiáde v Paríži jazdil vo farbách Austrálie.
Dvestovka letmo nie je olympijská disciplína, no tradične sa jazdí aj ako kvalifikácia šprintu. Bola aj súčasťou omnia.