Britská legenda je v stabilizačnej fáze liečby rakoviny, život si užíva viac ako predtým

"Darí sa mi dobre. Zdá sa, že som sa dostal do určitého stabilného štádia a cítim sa dobre, cvičím, jazdím na bicykli, som zaneprázdnený.

Najdôležitejšie je, že rakovina nie je prvá vec, na ktorú ráno myslím, ani posledná pred spaním," povedal 49-ročný Škót pre Sky Sports News.

Hoy, ktorého manželka Sarra trpí agresívnou formou sklerózy multiplex, dodal: "Myslím si, že sme si už našli rytmus, v ktorom je to súčasť nášho života a zvládame to.

Posledné mesiace boli jedny z najrušnejších v mojom živote – robím všetko: zábavné veci, rodinné veci, prácu, cestovanie.

Cítim sa dobre. Som na neustálej liečbe, ale nezasahuje to príliš do môjho života a najdôležitejšie je, že to funguje, takže som momentálne stabilný, všetko je v poriadku. Užívam si život, kým môžem."

Chris Hoy počas kariéry získal aj 11 titulov majstra sveta a 34 víťazstiev vo Svetovom pohári.