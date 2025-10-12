Neuniesol prehru, výsledok neočakával. Srbský tréner po derby rezignoval

Dragan Stojkovič.
Dragan Stojkovič.
Pre Srbsko išlo o druhú prehru za sebou.

BELEHRAD. Dragan Stojkovič sa rozhodol rezignovať na post hlavného trénera srbskej futbalovej reprezentácie.

Šesťdesiatročný kouč takýmto spôsobom zareagoval na sobotňajšiu domácu prehru 0:1 s Albánskom v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.

Pre Srbsko išlo o druhú prehru za sebou, čím sa mu vzdialila účasť na MS. V tabuľke K-skupiny mu patrí tretia priečka, na druhé Albánsko, ktoré momentálne drží miestenku do baráže, stráca štyri body.

Srbi v predošlom domácom stretnutí utrpeli debakel 0:5 od lídra skupiny Anglicka. Stojkovič opúšťa lavičku s okamžitou platnosťou ešte počas októbrového asociačného termínu.

„Sobotňajší výsledok som neočakával. Táto prehra sa nemala udiať a ja za to ponesiem zodpovednosť a následky.

Hovoril som s prezidentom a generálnym sekretárom Srbskej futbalovej asociácie. Nepocestujem do Andorry a nebudem viesť mužstvo,“ citovala agentúra AFP pozápasové stanovisko Stojkoviča. Skúsený srbský tréner dodal, že rezignáciu prebral aj s hráčmi.

Na uvoľnený post by mal podľa informácií srbských médií zasadnúť jeho 48-ročný krajan Veljko Paunovič. Srbsko sa v utorok 14. októbra o 20.45 h stretne s Andorrou.

Tabuľka skupiny K

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

