Český favorit mal problémy. Veľkú pardubickú po 30 rokoch ovládol zahraničný kôň

Veľká pardubická 2025
Výsledky steeplechase cross country, 6900 m:
Poradie
Kôň
Stajňa
Džokej
1.
Stumptown
Írsko
Keith Michael Donoghue
2.
High In The Sky
Česko
Jan Faltejsek
3.
Čáryjape
Česko
Adam Čmiel
4.
Cuwall
Česko
Jakub Kocman
5.
Zarate
Česko
James Best
6.
Gentleman De Reve
Francúzsko
Teddy Davies
7.
Dulcar De Sivola
Česko
Lukáš Matuský
8.
Ztracenka
Česko
Jan Odložil
9.
Cavalry Master
Írsko
Sean Francis O'Keeffe
10.
Chelmsford
Česko
Jan Kratochvíl
PARDUBICE. Na 135. ročníku prestížnych dostihov Veľká pardubická triumfoval írsky kôň Stumptown. Džokej Keith Michael Donoghue priviedol k triumfu koňa z Britských ostrovov po 30 rokoch.
Vo finiši zdolal High In The Sky v sedle s Janom Faltejskom, tretí dobehol prekvapivo outsider Čáryjape s džokejom Adamom Čmielom.
Na štarte bolo 15 koní. Odborníci považovali za favoritov Sexy Lorda, Chelmsforda a víťaza Stumptowna. Ich šance na triumf videli veľmi vyrovnane.
Sexy Lord zvíťazil v uplynulom 134. ročníku, keď svoj životný triumf oslavoval hneď pri svojej premiére na týchto prestížnych pretekoch. Tento rok ovládol májovú kvalifikáciu, v augustovej dobehol druhý.
VIDEO: 135. Veľká pardubická
Džokej Jaroslav Myška ho však musel zastaviť pred cieľom pre zranenie a do boja o triumf sa nezapojil.
Stumptown je hviezda z britských ostrovov, na konte má víťazstvá z prestížnych mítingov v Cheltenhame a Punchestowne.
Pýši sa náramnou bilanciou, keď pred štartom v Pardubiciach absolvoval 25 štartov, z toho osem víťazných. Na odmenách získal už cez 150-tisíc libier. „
Som nadšený. Boli to ťažké preteky, ale kôň to zvládol. Bol skvelý. Držali sme sa vzadu, čo nebolo v pláne, ale zvládli sme to,“ povedal Donoghue pre televíziu ČT Sport.
Stumptown si dostihy v Pardubiciach podmanil ako prvý írsky kôň v histórii a nadviazal na víťazstvo Brita It’s a Snip s džokejom Charlesom Manem, ktorí sa tešili v roku 1995.
Slovensko reprezentoval džokej Lukáš Matuský, dvojnásobný víťaz VP z rokov 2020 a 2022 v sedle Dulcar de Sivola, obsadil 7. miesto.
Veľká pardubická sú najťažšie dostihy v Európe, pravidelne sa konajú každú druhú októbrovú nedeľu.
Dráha meria 6900 metrov, má 31 prekážok, pretekať môžu šesťročné a staršie kone. Prvýkrát sa bežalo v roku 1874.
Rekordmanmi sú štvornásobný víťaz kôň Železník a medzi džokejmi Josef Váňa, ktorý vyhral osemkrát. Faltejsek má na konte 7 víťazstiev.
Vlani po prvý raz v histórii zvíťazili dva kone, keď cieľom spoločne prešli Jan Faltejsek s Godfreyom a Jaroslav Myška v sedle Sexy Lorda.
výsledky:
